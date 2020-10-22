中央補助快截止 嘉市四星級飯店「自救」延續安心旅遊

中央安心旅遊補助到10月底，嘉義市許多飯店11月訂房率已因此下滑4到5成，許多業者憂心人潮下滑，紛紛自救，有四星級飯店自推安心旅遊延續方案，來住宿就抵1千元，也有連鎖旅館推3.4折住宿券，希望能延續觀光熱潮。

樂億皇家渡假酒店副總經理曾錦堂說，10月份住房率都在8到9成，許多民眾趕在安心旅遊補助截止日時來入住，但11月份訂房掉到剩5成，因此飯店自推安心旅遊，不分縣市民眾來住宿，就折抵房價1千元。

曾錦堂坦言，秋冬補助今年1月底結束後，住房率就開始下滑，3月遇到疫情又跌到剩2成，這次中央安心旅遊補助又再結合0元方案，住房率不斷飆高，若結束後，恐怕又會有下跌潮，因此為鼓勵大家來住宿再推延續方案，現在嘉市光織影舞展正盛大展開，歡迎大家接續旅遊。

承億文旅品牌長簡巧珊說，安心旅遊結束後，的確會有可能下跌，10月份旗下五間分館周末都全滿，但11月份訂房率剩4成，剛好台北、高雄國際旅展相繼展開，會在旅展推出3.4折住宿券，只要1千8百元就能入住。

簡巧珊說，其實11月份本來就是飯店業的淡季，因12月有跨年、耶誕節活動，許多民眾屆時才會出遊，今年剛好又遇中央補助截止，飯店需要繼續行銷，才能延續旅遊熱潮，不過今年因疫情不能出國，國內旅遊仍熱門，相信11月份住房率不會太差。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，安心旅遊已申請4波，累計金額為1億6千萬元，市府也在7月加碼3千萬、10月加碼1500萬，讓來嘉市住宿率每人又多折抵500元，加碼都在半個月到一個月間用罄，其實已帶來很大的觀光熱潮，住宿率這段期間都是8成以上。