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影／魚電共生先行區 台南學甲嘉義布袋年底公告
中央與台南市政府今在台南學甲舉行漁電共生推動政策說明會，與會經濟部次長曾文生表示，透過圖資檢核與生態衝擊較小區域，預定在今年底完成台南學甲、嘉義布袋漁電共生先行區，擬定定型化契約供參考，後續在供其他縣市參考，保障養殖戶與光電業者權益。
據知，為推動漁電共生政策更完善，政府在台南與嘉義分別畫設先行區，今天分別在台南學甲及嘉義布袋舉辦說明會，其中台南先行區面積共1776公頃，分別學甲、麻豆、鹽水、下營、安定、新市及安南區，以學甲最多，共944公頃。
說明會於上午10點半先在學甲區豐和里里民活動中心舉行，由台南市副市長趙卿惠主持，經濟部次長曾文生、內政部次長花敬群、農委會副主委陳添壽及漁業署、內政部營建署、經濟部能源局等相關單位都出席，現場擠滿數百人發言踴躍，直到下午近1時才結束，發言過程將在一周後公布在太陽光電單一窗口網站（ https://www.mrpv.org.tw ）。
說明會開始，先針對漁電共生民眾常見問題，包括太陽能板的清洗對生態環境的汙染影響及養殖產能影響等，進行簡報說明。相關養殖業者表示，漁電共生推動，希望能保障養殖漁民的工作權，不要設立太陽光電後，漁民無法繼續養殖。
另外太陽光電業者承租土地後，辦理貸款設定地上權抵押，萬一20年租約期滿後，業者貸款沒繳清，導致魚塭土地使用受到影響，希望能有合法保障。
台南市議員陳昆和表示，他認同非核家園，也認同綠能發展，但漁電共生卻造成海邊魚塭圈地搶地情形，希望政府有所因應，且要將政策讓在地鄉親清楚的認知與了解。
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