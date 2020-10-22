夢幻美景夕照彩霞雲海同時出現 阿里山出大景遊客驚喜

秋天到來，氣候涼爽多變，受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，讓遊客驚喜，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天在阿里山上觀察，拍下太陽西下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。

蘇家弘說，他在阿里山森之道觀景平台，觀察拍攝，東北季風加上颱風外圍共伴效應，讓阿里山出大景，阿里山五奇裡，天空變化的奇景有日出、夕陽、雲海，這次夕照、雲海、彩霞同時出現。

「能夠一次看到夕照彩霞雲海，太美了！」蘇家弘說，傍晚天邊先出現波濤洶湧雲海，當時陽光還在半山腰，太陽西沉變金黃色，被雲層遮住，陽光照射雲層慢慢透紅，最後變成粉紅色，拍攝夕陽如蛋黃美景，很難得。