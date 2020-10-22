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夢幻美景夕照彩霞雲海同時出現 阿里山出大景遊客驚喜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供

秋天到來，氣候涼爽多變，受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，讓遊客驚喜，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天在阿里山上觀察，拍下太陽西下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。

蘇家弘說，他在阿里山森之道觀景平台，觀察拍攝，東北季風加上颱風外圍共伴效應，讓阿里山出大景，阿里山五奇裡，天空變化的奇景有日出、夕陽、雲海，這次夕照、雲海、彩霞同時出現。

「能夠一次看到夕照彩霞雲海，太美了！」蘇家弘說，傍晚天邊先出現波濤洶湧雲海，當時陽光還在半山腰，太陽西沉變金黃色，被雲層遮住，陽光照射雲層慢慢透紅，最後變成粉紅色，拍攝夕陽如蛋黃美景，很難得。

蘇家弘表示，東北季風起，阿里山雲層會產生翻滾形態，太陽西下變成金黃色，看雲海時機都在清晨及黃昏時候，因東北季風影響容易看到雲海，阿里山谷彩霞滿天，美的豔麗，讓人陶醉，阿里山觀賞晚霞、日落雲海，只要站在空曠地、無障蔽物，到處是觀賞好去處。

受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供
受東北季風及颱風外圍共伴效應影響，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出現大景，生態觀察家暨攝影師蘇家弘拍下夕照、雲海及彩霞同時出現的夢幻美景。圖／蘇家弘提供

阿里山 共伴效應 颱風

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