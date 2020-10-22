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天然氣電廠位在上風處 民代憂台南稠密區成空汙重災區
國民黨台南市議員洪玉鳳今在議會總質詢指出，台南市最大的二氧化氮汙染源來自台南森霸電力豐德電廠，由於該電廠位在山上區，為上風處，如今二期擴廠環評通過，台南市人口稠密區恐成空汙重災區。南市環保局表示，豐德電廠為天然氣發電廠，汙染值不會像燃煤嚴重，且排放要求加嚴，未來運作會強力監督。
洪玉鳳表示，二氧化氮是臭氧的先驅物質，根據國家衛生研究院報吿顯示，二氧化氮多半來自車輛排氣、工廠燃燒物，包含煤炭、石油、天然氣等燃燒，國際癌症研究中心也將二氧化氮列為明顯的致癌因子，空氣臭氧會影響失智、中風及心血管疾病等患者提早死亡。
「別人喊關電廠，我們在擴電廠？」洪玉鳳指出，台南市最大的二氧化氮汙染源來自台南森霸電力豐德電廠，冬季在東北季風的背風面，且在內陸汙染累積嚴重，由於該電廠位在台南市人口稠密區的上風處，只要白天、太陽出來，就往人口稠密區飄，永康、新市、大內、東區都是重災區。
環保局長謝世傑表示，7月環保署通過二期環評，該發電廠燒天然氣，汙染值不會像燃煤嚴重，二期審查會要求加嚴，一期法規排放40ppm，要求最起碼降到14.5ppm，二期法規是10ppm，須降到6ppm，未來電廠運作時會強力監督。謝世傑說，山上區設廠確實會碰到秋冬東北風狀況，不過燃氣部分，基本上電廠若照環評走，不至於造成太大衝擊。
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