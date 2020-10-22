機車排氣未定檢 南市去年迄今開出4千張罰單

機車出廠滿5年，每年就需進行排氣檢驗，但常有車主掉以輕心未定檢，台南市環保局從去年起到目前，已經開出4千張罰單。環保局表示，會以雙掛號寄出限期改善公文，若仍未驗車，最重處3千元罰鍰。

環保局長謝世傑表示，截至今年10月底為止，全市約68萬輛機車需檢驗，已有54萬輛完成檢測，到檢率79.43%。秋冬是空品不良期間，為避免機車行駛時排放汙染物影響空氣品質，對未定檢的車主，會持續以雙掛號寄出未定檢限期改善公文，請車主於收到公文7天內至全市任一間定檢站做排氣檢驗。逾期未完成檢驗，依空汙法規定處5百元罰鍰，若仍置之不理，會再以雙掛號寄發限改公文，屆期未完成檢驗再處3千元罰鍰。

但別以為罰單繳了就沒事，若還是未完成檢驗，環保局會再以雙掛號寄發限改公文通知，屆期未完成改善，就請監理單位註銷牌照。

環保局統計，去年迄今已開出近4千張未定檢罰單，部分民眾收到罰單後打電話到環保局抱怨，有人說車輛失竊已久怎麼驗車? 也有民眾認為，機車長年停在車庫內沒騎出門，為何還是收到罰單?環保局強調，不論機車處於何種狀況，只要牌照狀態正常就需定檢，勿心存僥倖。如有久置不堪使用車輛，請盡速報廢，以免受罰。

民眾家中若有96年6月30日前出廠的老舊機車想汰換購七期燃油機車或換購重型電動機車都可申請補助5千元，輕型、小型輕型或電動輔助自行車，可補助3千元，明年補助金額將縮減，心動就趕快行動。