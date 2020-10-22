故宮南院「翠玉白菜鍋」爆紅 12道嘉義國寶宴上菜囉

「傳膳！嘉義國寶宴上菜囉！」嘉義縣政府推動在地商圈發展，輔導太保市祥和商圈以故宮國寶及商圈美食為主題，31日結合嘉有好市集，在戀人公園旁舉辦「呷太保-呷飯皇帝大國寶宴」，席開30桌，即日起受理預訂，1桌只要3500元，縣長翁章梁中午與總舖師及來賓在故宮南院展示國寶宴，其中有爆紅熱銷的故宫南院餐廳美食「翠玉白菜」鍋。

國寶宴集結故宮南院野爺鍋物、佳佳香專業炸雞、御鼎田都、阿墨風尚料理、稻香冰店、尚一豆烘焙坊、魔力手作茶等7間太保商圈優質特色店家，邀總舖師蔡禾建主廚，準備宮廷國寶拿手菜餚，滿滿12道豐富菜餚。

菜餚設計，融入故宮國寶明星「翠玉白菜」元素，從菜單到擺盤，從嗅覺、味覺到視覺，如同皇室般尊榮享受，讓一桌菜餚，吃到太保在地美食及嘉義當季當令食材入菜的佳餚。

故宮南院餐廳野爺鍋物負責人吳品諭說，以人氣國寶「翠玉白菜」發想，結合「酸菜白肉」概念，推出「翠玉白菜鍋」，精選形狀如翠玉白菜的酸菜，模擬翠玉白菜擺法，將酸菜擺放木架端上桌，搭配國產豬肉，鬆餅放在仿「青瓷無紋水仙盆」，讓用餐民眾驚艷說，「呷飯兼看國寶」。

翁章梁說，31日有好逛好買的嘉有好市集，承乾戲棚子舞臺表演、還皇阿瑪御花園親子互動遊戲區，體驗踢毽子、投壺、陀螺等童玩活動，會場利用故宮國寶宮廷主題布置，隨手一拍，創造社群平台上的焦點話題。