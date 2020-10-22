台南藏金閣雙周拍賣會老東西找有緣人 手腳要快！

台南市環保局藏金閣雙週拍賣會24日上午舉行，拍賣品項有傢俱及原木創作品323件、單車6輛，其中兩件明星商品為檜木置物櫃、GIANT SCR極速競賽車型運動單車。另還有50元起的平價家具大特賣，包含會議桌、折疊椅、客廳椅、書桌等，先買先贏，賣完就沒。

藏金閣循環再利用、愛物惜福的理念，獲得許多民眾支持，每次拍賣會都吸引許多民眾來尋寶。在藏金閣戶外市集擺攤的廖先生，10月份第一次拍賣會，就標得1件心儀的木托盤。他說，二手回收木托盤，經藏金閣木工師傅巧手修繕，重現原有的細緻典雅，外型、功能都十分超值。

明星商品為50年代檜木置物櫃，為雙層上窄下寬的造型，早期多作為公文櫃，用來存放病歷、郵件、公文，也可作為多功能收納櫃，內裡寬闊，可放置較大型的物品。

另GIANT SCR系列單車承襲TCR極速競賽車型的靈魂，搭載SHIMANO的Claris16速系統，經過專業技師調校整修，不論運動健身或通勤代步都是絕佳選擇，原建議售價1萬3800元，為增加可親近性，起標價4900元。

戶外市集擺攤的部份，有環保局的尚介肥、美學作品販售、咖啡渣發放、碳足跡標籤產品推廣，以及農特產品、創意手作販售。藏金閣位於南市東區府東街41巷6號。