影／「萬猴群中一點白」 民眾驚喜補捉小白猴蹤影

昨天猴群才狂妄現蹤雲林林內淵明國中大鬧校園，今又有民眾在附近山坡目擊罕見的小白猴身影！目擊民眾指出，先前未曾見過這隻小白猴，約在本月中陸續看見小白猴跟著母猴及猴群出現，如今再次巧遇，趕緊拿手機拍下珍貴影像。

猴群闖校下馬威，令各界擔憂附近住戶即學校師生的人身安全，不過其中更引人注目的焦點是「萬猴群中一點白」。

固定前往龍過脈步道登山的民眾說，據了解各村落山區的猴群應是各自獨立為首，往年出現過幾次小白猴蹤跡，但都「可遇不可求」，而龍過脈猴群最近幾乎天天下山逛街遊玩，也讓他無意間發現小白猴藏身其中。

據了解，龍過脈山區猴群春夏季幾乎都是成猴出現，進入秋冬季就會多幾隻「生面孔」的幼猴，這隻小白猴因為通體雪白，一眼望去很容易就發現；附近民眾說，該猴群中似乎不只有這隻小白猴，也曾有人親眼見過1、2隻。

據悉，白猴可能是受「白化症基因」影響所以全身雪白，在猴群中不但成焦點，民眾拍下的影片中也可見母猴呵護備至，深怕牠受其他猴子欺負。

1972年台灣正式頒佈全面禁獵並禁止野生動物出口時，台灣獼猴列入珍貴稀有野生動物；1989年「野生動物保育法」正式公布，台灣獼猴被列入保育類動物名錄，與人類之間也拉開了距離，民眾少有機會在生活環境中目睹其蹤跡。