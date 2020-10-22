黃偉哲：再不下雨 台南12月可能減壓供水

今年水情不佳，以灌溉為主的全台最大水庫曾文水庫，蓄水率已跌破3成，台南市長黃偉哲今天表示，民生供水不容樂觀，若再不下雨，台南12月可能減壓供水。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，今年颱風未登陸台灣，水情非常吃緊，嘉南灌區二期稻作雖如期供水，但明年一期稻作是否播種是有變數的，最壞情形就是全面休耕。

他表示，農業用水占水庫蓄水逾6成，若是明年一期稻作休耕，工業及民生也必須謹慎使用，既然沒辦法開源，就要節流，北部還有點冬雨，南部卻沒有冬雨，南部水情可能開始吃緊，屆時要配合中央水情通報，但仍以民生用水為優先。

黃偉哲說，曾文水庫蓄水率已跌破3成，連全台最大水庫都這麼吃緊，民生供水就不容樂觀，如果10月下旬及11月沒有雨水進帳，台南12月可能減壓供水。

水利署南區水資源局今天最新水情資訊顯示，曾文水庫蓄水量1億4925萬公噸，蓄水率29.35%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，蓄水量5518萬公噸，蓄水率70.06%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水量8776萬公噸，蓄水率96.65%。