嘉市民族國小參加「美旅達人」 獲獎居全國各校之冠

教育部國教署今年與美國旅遊推展協會合作舉辦「Cool English美旅達人比賽」，讓中小學生利用Cool English網站線上資源，在疫情期間能線上觀光學英文，嘉義市民族國小共有131滿分，獲得「美旅達人獎」，獲獎人數居全國各校之冠。

校方說，這次比賽特色就是鼓勵孩子持續登入網站練習及作答，孩子們為了取得高分，暑假期間會帶著筆記本上網，記錄下做錯的題目並訂正；利用網站查詢不懂的單字，透過反覆的練習取得高分，進而熟悉美國旅遊的相關字彙，增強自己的聽力及閱讀力，連英語成績落後的孩子都能靠自己的努力拿到滿分。

民族國小指導學生參賽老師陳蘭芬總共任教6個班級的英語課，6班學生都參賽，陳表示：今年疫情期間鼓勵學生線上學習，她選擇教育部的線上英語學習網站Cool English作為英語輔助學習資源，帶領學生到電腦教室熟悉網站操作，並由資訊教師姚博偉指導學生建置教育雲帳號，孩子登入網站線上學習。

學生除了參加美旅達人比賽之外，也很喜歡網站上的英語學習資源，例如「打歌學英語」，許多人在電腦前面就哼唱學習自己喜愛英語歌曲，使得英語學習更有樂趣。

民族國小校長查顯良表示，學校鼓勵孩子運用教育部的免費英語學習資源進行自主學習，提供足夠的電腦教室及平板電腦供學生使用。暑假作業也改變過去抄抄寫寫的模式，讓孩子上網學習英語，就是受歡迎的方式之一，而且成效很好，未來將繼續推廣。

為協助全國國中小學生提升英語力，增廣美國旅遊相關知識及見聞，教育部國民及學前教育署「Cool English英語線上學習平臺」與美國旅遊推展協會合作，推出數位學習課程並舉辦「Cool English美旅達人」比賽。