雨水再不來 台南12月可能實施減壓供水

今年水情不佳，台南地區最大的曾文水庫蓄水率跌破3成，台南市長黃偉哲今坦言，目前有做出最壞打算，若到11月未有任何雨水進帳，12月即有可能會實施減壓供水，明年一期稻作也恐休耕，工業、民生部分都必須勒緊褲帶。

黃偉哲表示，「天要下雨，娘要嫁人」是我們難預測到的，今年沒有一個颱風進入台灣增加雨水，所以說水情非常吃緊。目前為止，南部二期稻作應可如期供水，明年的一期稻作是否能如期播種恐有變數，最壞的情形就是要全面休耕，因為農業用水占6成，若真的沒有辦法，農業用水在明年一期稻作休耕，工業、民生部分也必須勒緊褲帶，謹慎使用。

黃偉哲說，北部已經亮橘燈，甚至要夜間減壓供水，南部以往年來看沒有冬雨，北部還有一點冬雨，所以南部此時要開始進行必要的節水措施，屆時配合中央的水情通報，若進入橘燈時，夜間須減壓。

黃偉哲坦言，目前有預估做出最壞的打算，曾文水庫蓄水率現在剩下28%，相當吃緊，接下來民生供水不容樂觀，如果到11月再沒有任何雨水進帳的話，可能12月就要實施減壓供水。