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台南推小旅行振興計畫 估創1500萬觀光產值

中央社 / 台南22日電

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，台南市政府推出「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，鼓勵業者包裝遊程送客到台南，預估創造逾1500萬元觀光產值。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天指出，觀旅局9月推出「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，已收到逾85團團體旅遊申請，截至10月中旬，超過3700人次申請。

她表示，這個計畫專案主要是鼓勵旅行業者包裝遊程送客到台南，以行銷農產品、休閒農場及觀光產業，滿足旅客的食、宿、遊、購、行等多方面旅遊需求。

目前，台南熱門農特產品行銷活動，包括10月後壁好米季、11月安南虱目魚季及12月北門洋香瓜產業文化活動。熱門觀光工廠有台鉅美妝觀光工廠、萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館、康那香不織布創意王國、善化啤酒觀光工廠與立康中草藥產業文化館。

另外，柳營區台糖尖山埤江南渡假村頗受歡迎，台南雙層觀光巴士走訪億載金城、安平漁人碼頭等知名旅遊景點，讓旅客深入體驗府城獨特風情，發掘另類魅力。

台南還有許多產業特色風土小旅行，官田菱角田、天一中藥觀光工廠、柳營八老爺乳牛之家、白河九品蓮花園區等都是，新化虎頭埤風景區及中興林場也相當適合旅行踏青。

當然，名聞全國的台南老街、古蹟、廟宇、慶典更是不能錯過，搭觀光管筏出海觀賞自然生態、新化礁坑社區橄欖採果、東山土窯烘龍眼乾、咖啡烘豆、北門井仔腳曬鹽等，讓人體驗府城多變的城市風貌。

觀光工廠 北門

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