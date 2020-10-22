休耕蓋農舍不准 農民開貨車掛白布條嘉義縣政府抗議

嘉義縣溪口鄉農民陳琪發老母親務農逾一甲子，種2公頃農地，為避免部分地淹水，申請蓋農舍，縣府以他們申請前2年休耕領補助駁回，陳琪發不滿縣府用申請休耕法令，卡死老農，糟蹋老農，上午開貨車掛白布條到縣府抗議，批違規農舍縣府視而不見，他們依法申請不准「懲罰合法！」

縣府農業處農村發展科長張安吉接下陳情書說，陳琪發依法提訴願，目前在農委會訴願委會審理中，依農地申請興建農舍辦法，陳琪發母親申請蓋農舍前2年休耕領補助不符規定。員警到場維持秩序，過程平和。

陳琪發說，他們世代在溪口鄉林腳村柴林腳務農，媽媽老農種田逾一甲子，身體愈來愈差，他們有2甲地，希望把其中之一長年會淹水的田地填高，申請蓋農舍運用，縣府卻不准，理由是「2年內要有積極從事具經濟性農業生產事實」，原因是他們在二期作申請休耕，縣府不查原由，斷章取義，就說不准。

他們一期耕種，二期因地勢低漥排水不良，又是颱風期，才申請二期休耕，種綠肥，颱風期過後種馬鈴薯，隔年再種1期稻米，這樣一直循環種幾十年；73年推行休耕，沒規定休耕不能蓋農舍，他們89年農發條例前就取得土地，沒規定休耕不能蓋農舍，也只在83至92年有耕作老農，才有辦理休耕申請資格，真正老農才會遇到這種情形，政府政策改來改去，沒資訊查到申請休耕，不能蓋農舍，惡意欺壓弱勢的老農。