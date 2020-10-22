麻豆文旦廢枝條不再到果園清運 農民氣：要向市長抗議

台南麻豆是全台文旦和大白柚最重要的產區之一，依調查每年秋冬農民剪枝的廢枝條高達5千公噸，政府禁止放火燃燒後，如何處理成了頭痛問題。往年麻豆清潔隊都是到果園收運，今年改成「定點收運」，農民氣到不行，有人「呼籲一人一通電話打到市長室抗議」，若市府不聽基層建議，到11月下旬後大剪枝，農民用搬運車載一車車的廢枝條大排長龍，「市長不被老農罵死才怪」。

台南麻豆和下營是文旦和紅柚、大白柚大本營，以往麻豆清潔隊會協助到果園清運廢枝條，今年改成兩種方式，一是農民自行載到麻豆掩埋場（要先找里長或民代簽切結書）；另是柚枝不落地定點收運，暫定麻豆6個地點，下營2個地點，消息一公布後，不少里長和農民大反彈，直言到時候一定大亂，引發更大的民怨。

麻豆清潔隊柚枝不落地，定點收運預定表，6處地點有安業里太子宮周一及周三；謝厝寮紀安宮周一及周四；安業農會分郭周一及周四；清水里龍泉巖周二及周五，井東里清水殿周二及周五；埤頭里普寺周二及周五，時間都是上午8點20分至11點30分；另下營區載運地點西連里活動中心旁周二跟周五上午8點至11點；開化里中營國小旁周一跟周三上午8點至11點。預定時間109年10月23日起至110年1月31日止。

農民說，政策上面說改就改，完全不聽基層意見，以前農民只要集中在果園，通知清潔隊就會派車來清運，但現在農民剪枝後，要通知清潔隊拍照，然後再排定時間載去定點，如果自己載去垃圾場還要簽切結書，整個麻豆可能只有兩名稽查人員，不是更浪費人力和資源嗎？。

簽切結書也是擾民？市議員陳秋宏服務處說，切結是證明只有柚條沒有其他廢棄物，但由里長和民代服務處蓋章，但他們並沒有看到廢枝條，清潔隊稽查人員看過就好，為何還要一張「徒具形式」的切結書，里長也很忙，不少里長一次蓋好很多張放在服務處或寺廟等公共出入的地方，根本沒什麼意義。

台南市環保局表示，枝條廢棄物原本都是農民自行處理，106年因颱風過後，一時數量太多，環保局才介入協助，但今年遇到新冠肺炎疫情及其他業務量增加，人力真的很吃緊，調派不出人手到果園收運，至於集中收運點太少或時間都會再和公所、農會討論後再增加，請農民能夠體諒，儘量自行載到掩埋場。