快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麻豆文旦廢枝條不再到果園清運 農民氣：要向市長抗議

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝

台南麻豆是全台文旦和大白柚最重要的產區之一，依調查每年秋冬農民剪枝的廢枝條高達5千公噸，政府禁止放火燃燒後，如何處理成了頭痛問題。往年麻豆清潔隊都是到果園收運，今年改成「定點收運」，農民氣到不行，有人「呼籲一人一通電話打到市長室抗議」，若市府不聽基層建議，到11月下旬後大剪枝，農民用搬運車載一車車的廢枝條大排長龍，「市長不被老農罵死才怪」。

台南麻豆和下營是文旦和紅柚、大白柚大本營，以往麻豆清潔隊會協助到果園清運廢枝條，今年改成兩種方式，一是農民自行載到麻豆掩埋場（要先找里長或民代簽切結書）；另是柚枝不落地定點收運，暫定麻豆6個地點，下營2個地點，消息一公布後，不少里長和農民大反彈，直言到時候一定大亂，引發更大的民怨。

麻豆清潔隊柚枝不落地，定點收運預定表，6處地點有安業里太子宮周一及周三；謝厝寮紀安宮周一及周四；安業農會分郭周一及周四；清水里龍泉巖周二及周五，井東里清水殿周二及周五；埤頭里普寺周二及周五，時間都是上午8點20分至11點30分；另下營區載運地點西連里活動中心旁周二跟周五上午8點至11點；開化里中營國小旁周一跟周三上午8點至11點。預定時間109年10月23日起至110年1月31日止。

農民說，政策上面說改就改，完全不聽基層意見，以前農民只要集中在果園，通知清潔隊就會派車來清運，但現在農民剪枝後，要通知清潔隊拍照，然後再排定時間載去定點，如果自己載去垃圾場還要簽切結書，整個麻豆可能只有兩名稽查人員，不是更浪費人力和資源嗎？。

簽切結書也是擾民？市議員陳秋宏服務處說，切結是證明只有柚條沒有其他廢棄物，但由里長和民代服務處蓋章，但他們並沒有看到廢枝條，清潔隊稽查人員看過就好，為何還要一張「徒具形式」的切結書，里長也很忙，不少里長一次蓋好很多張放在服務處或寺廟等公共出入的地方，根本沒什麼意義。

台南市環保局表示，枝條廢棄物原本都是農民自行處理，106年因颱風過後，一時數量太多，環保局才介入協助，但今年遇到新冠肺炎疫情及其他業務量增加，人力真的很吃緊，調派不出人手到果園收運，至於集中收運點太少或時間都會再和公所、農會討論後再增加，請農民能夠體諒，儘量自行載到掩埋場。

依據台灣首府大學副教授兼研發長陳儒賢調查，麻豆文旦區每年剪枝約產生5千公噸的廢棄物，早期都是放火燒掉，政府禁燒後，形成環境問題；農業廢棄物主管機關是農業局，協調環保局協助農民清運，農業局說，與學術單位合作，研發廢枝條再利用，以減少農廢問題。

民代分享麻豆和下營文旦廢枝條定點收運預定表，因今年不再到果園清運，且限時限地點，引起農民反彈。圖／取自陳秋宏臉書
民代分享麻豆和下營文旦廢枝條定點收運預定表，因今年不再到果園清運，且限時限地點，引起農民反彈。圖／取自陳秋宏臉書
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝
台南麻豆文旦採收過後，農民在秋冬修剪枝條，讓來年收成好，但大量廢枝條去處成了大問題。記者吳淑玲／翻攝

農民 廢棄物 文旦

延伸閱讀

台南前瞻2.0整治麻豆水患 續爭取3.4億改善北側淹水

代耕農提領補助難題 陳吉仲強調：能以簽切結書申請

27、28日清潔隊辦教育訓練 新竹市暫停收運垃圾

高樹果農種木瓜像作畫 注重果園美觀更重視食安

相關新聞

聲援南鐵女大生抽菸照引批評 她反問：如果是男的會被罵嗎

長期追蹤南鐵議題的《報導者》記者林雨佑在臉書上發表了一張現場照片，照片中的主角是拒拆遷戶的聲援者之一、來自成功大學零貳社的女學生蔡亞涵，她在抗爭者和警方爆發嚴重衝突後坐在地上哭泣。本文無意評論南鐵案，而是想要從這張照片引發的討論出發，檢視女性在社會運動和抗爭的現場，經常被賦予的形象與可能面臨的困境。

嘉市民族國小參加「美旅達人」 獲獎居全國各校之冠

教育部國教署今年與美國旅遊推展協會合作舉辦「Cool English美旅達人比賽」，讓中小學生利用Cool Englis...

雨水再不來 台南12月可能實施減壓供水

今年水情不佳，台南地區最大的曾文水庫蓄水率跌破3成，台南市長黃偉哲今坦言，目前有做出最壞打算，若到11月未有任何雨水進帳...

休耕蓋農舍不准 農民開貨車掛白布條嘉義縣政府抗議

嘉義縣溪口鄉農民陳琪發老母親務農逾一甲子，種2公頃農地，為避免部分地淹水，申請蓋農舍，縣府以他們申請前2年休耕領補助駁回...

麻豆文旦廢枝條不再到果園清運 農民氣：要向市長抗議

台南麻豆是全台文旦和大白柚最重要的產區之一，依調查每年秋冬農民剪枝的廢枝條高達5千公噸，政府禁止放火燃燒後，如何處理成了頭痛問題。往年麻豆清潔隊都是到果園收運，今年改成「定點收運」，農民氣到不行，有人「呼籲一人一通電話打到市長室抗議」，若市府不聽基層建議，到11月下旬後大剪枝，農民用搬運車載一車車的廢枝條大排長龍，「市長不被老農罵死才怪」。

影／被要求簽瘦肉精美豬不進台南聲明 黃偉哲提4大保證

明年1月政府將開放進口含萊克多巴胺的美豬，國民黨台南市議員張世賢今天在議會質詢時，要求台南市長黃偉哲簽下「保證瘦肉精美豬...

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

嘉義市台斗街上的林宅時敏堂由國定古蹟嘉義城隍廟戲台改建而成，是嘉義市歷史建築，但多處老舊損壞，市府文化局邀請台南木作匠師...

台南減廢、活化掩埋場 助力垃圾處理

台南市府環保局為了解決每天450公噸可焚化廢棄物缺口，除了城西焚化廠的汰舊換新、區域合作外，另加強垃圾減量，以及活化已飽...

新工業區蓋焚化爐 南市府：已規畫

台南市城西、永康焚化爐適逢輪流歲修，每天由嘉義、高雄支援處理近400噸垃圾，國民黨台南市議員蔡淑惠等人質疑雖然市府預計在...

台南孔廟鳳凰木染病 農業局急救援

有「全台首學」美稱的台南孔廟旁一株鳳凰木，呈現樹勢衰弱，枝葉稀疏，市議員邱莉莉及孔廟文化基金會憂心鳳凰木不保，經市府農業...

【鄉野奇譚6】鳥瞰嘉義市出現神秘八卦 缺一角是誰想破陣？

新聞工作者張其錚，日前出國搭飛機從新加坡往東京航行途中行經台灣上空，剛好從嘉義市上空鳥瞰，意外發現有如八卦形狀圖，卻有一塊缺角，不知為何缺了？是否有風水考量？是誰破了這個陣，亦或只是巧合，令人好奇。

南鐵地下化半拆戶抗爭緩拆 王國材：交部願介入

台南鐵路地下化北區黃家27日前暫緩拆遷，交通部政務次長王國材今天實勘後表示，交通部願介入參與，密集對等討論，盡全力確保屋...

熱門新聞

賀百歲人瑞卡片竟「福壽全歸」 家屬傻眼金山區長道歉

嘉市時敏堂 將重現戲台功能

任內拚政績 柯文哲：大巨蛋明年完工、拚環狀線全開工

竹北豆子埔溪又傳魚群暴斃 4天撈約2噸死魚

竹市公道五路大改造 徐國勇訪視讚「典範級」

福壽全歸賀人瑞引熱議 中研院學者：用在活人是咒人死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。