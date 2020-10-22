影／被要求簽瘦肉精美豬不進台南聲明 黃偉哲提4大保證

明年1月政府將開放進口含萊克多巴胺的美豬，國民黨台南市議員張世賢今天在議會質詢時，要求台南市長黃偉哲簽下「保證瘦肉精美豬肉不進台南市」聲明，黃偉哲自行寫下「4大保證」的「但書」才願意署名，雙方僵持才暫告一段落。

張世賢今天提及瘦肉精美豬議題，表示他為了人民、子孫的健康，特地製作寫著「保證瘦肉精美豬肉不進台南市」的看板，拿到黃偉哲座位旁要求黃簽名。

不過，黃偉哲看了看，即問說「我可以改一下嗎？」接著在看板角落用簽字筆寫下「依照市議會決議處理瘦肉精問題 黃偉哲 109／10／22」。張世賢回說，這是議會的事情，議會怎樣決議他不管，他是針對他個人看法，台南市就不要讓瘦肉精美豬進來，市長請在下面簽名。

黃偉哲說，他保證不吃瘦肉精美豬肉，因此在「瘦肉精美豬肉」前面加上「不吃」二字。張世賢說，市長不吃，但何時可以知道你會吃到，所以市長要掛保證「瘦肉精美豬肉進到台南市就開罰」，簽名比較乾脆，衛生局可以去取締，「兄弟，不會害你啦！」

黃偉哲接著又寫上「盡全力防堵」不進台南市，張世賢笑說，「你寫這個有寫和沒寫不是一樣嗎，不然你要建議中央不要讓瘦肉精美豬進口」。黃偉哲隨即回說「好，我會去做」，並寫上「建議中央」不進台南市。

黃偉哲提出「4大保證」，保證依市議會決議處理瘦肉精問題，保證不吃瘦肉精美豬，保證會盡全力防堵，保證會建議中央讓瘦肉精美豬不進台南市。