台南前瞻2.0整治麻豆水患 續爭取3.4億改善北側淹水

台南市為改善排水問題，前瞻計畫2.0啟動，台南市長黃偉哲今天下午前往麻豆總爺排水及東北勢排水勘查，水利局長韓榮華簡報麻豆區總爺及東北勢排水等規畫，黃偉哲指示水利局持續進行排水整治，讓麻豆區居民早日脫離淹水問題。市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智到場表達關切。

黃偉哲表示，麻豆排水沿線幾座橋梁如文瑞橋、黑橋等在市府工務局及水利局合作下已陸續完成改建，近期大溪橋也已動土施工，水利局持續針對北麻豆地區北勢里一帶進行排水整治，請台南市議會委員們在經費上給予全力支持，協助居民及文旦農民等減輕水患困擾。

水利局表示，麻豆屬相對低漥區域，因外水高漲時有內水有重力排水效率不佳情形，時造成如埤頭里、小埤里、北勢寮等聚落嚴重淹水，前期已完成埤頭排水主流堤岸加高應急工程，及完成西邊寮橋與東邊寮橋改建完工，麻豆工業區也由地政局進行兩座滯洪池、兩座抽水站新建工程，埤頭排水分洪之埤子尾G幹線下水道亦施作中，前瞻計畫已核定永安宮新建永久式抽水站3千萬元，預計今年底辦理招標。