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台南前瞻2.0整治麻豆水患 續爭取3.4億改善北側淹水

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲下午視察麻豆區排水改善。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲下午視察麻豆區排水改善。圖／台南市府提供

台南市為改善排水問題，前瞻計畫2.0啟動，台南市長黃偉哲今天下午前往麻豆總爺排水及東北勢排水勘查，水利局長韓榮華簡報麻豆區總爺及東北勢排水等規畫，黃偉哲指示水利局持續進行排水整治，讓麻豆區居民早日脫離淹水問題。市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智到場表達關切。

黃偉哲表示，麻豆排水沿線幾座橋梁如文瑞橋、黑橋等在市府工務局及水利局合作下已陸續完成改建，近期大溪橋也已動土施工，水利局持續針對北麻豆地區北勢里一帶進行排水整治，請台南市議會委員們在經費上給予全力支持，協助居民及文旦農民等減輕水患困擾。

水利局表示，麻豆屬相對低漥區域，因外水高漲時有內水有重力排水效率不佳情形，時造成如埤頭里、小埤里、北勢寮等聚落嚴重淹水，前期已完成埤頭排水主流堤岸加高應急工程，及完成西邊寮橋與東邊寮橋改建完工，麻豆工業區也由地政局進行兩座滯洪池、兩座抽水站新建工程，埤頭排水分洪之埤子尾G幹線下水道亦施作中，前瞻計畫已核定永安宮新建永久式抽水站3千萬元，預計今年底辦理招標。

另外，為進一步辦理麻豆市區北側淹水改善，也提報總爺排水690公尺及東北勢排水540公尺下游段排水整治，所需經費合計3億430萬元，以保護麻豆北勢里、南勢里及埤頭里等社區聚落。

台南麻豆區東邊寮橋改建完成，有助減緩水患。圖／台南市府提供
台南麻豆區東邊寮橋改建完成，有助減緩水患。圖／台南市府提供

黃偉哲 淹水 農民

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