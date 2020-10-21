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南鐵地下化半拆戶抗爭緩拆 王國材：交部願介入

中央社 / 台南21日電
交通部次長王國材下午前往黃春香住家視察，後方被拆半毀房子就是黃家。聯合報系記者修瑞瑩／攝影
交通部次長王國材下午前往黃春香住家視察，後方被拆半毀房子就是黃家。聯合報系記者修瑞瑩／攝影

台南鐵路地下化北區黃家27日前暫緩拆遷，交通部政務次長王國材今天實勘後表示，交通部願介入參與，密集對等討論，盡全力確保屋主的生活空間。

王國材及鐵道局官員今天下午3時許抵達南鐵地下化北區黃家半拆戶現場，花了1個小時勘查，屋主黃春香在被斷水斷電的建築物中，向王國材等人喊說，她絕對不是無理取鬧，她只想保留樓梯及取回家中物品，也希望未來重整家園時有施作空間。

王國材接受媒體聯訪時表示，黃春香在國家建設中面臨拆遷，有自己的想法、辛苦及無奈，對黃春香來說，她是受害者，他會請鐵道局研擬數個方案，且透過密集對等討論，再經黃春香確定，以確保黃家1樓至2樓及生活空間是夠的。

王國材說，南鐵地下化工程已到最後階段，鐵道局只是施工單位，有被賦予的責任，交通部願介入參與盡全力，且站在黃春香立場，在拆遷時做最好規劃。

交通部鐵道局中部工程處13日接管強制拆除南鐵地下化北區拒遷的黃家2戶半拆戶，引爆抗爭，中工處雖已封鎖圍籬現場，目前仍有聲援學生堅守不退讓，靜待27日前緩拆的鑑界。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。

王國材 鐵道

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