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水情嚴峻 黃偉哲：請中央速決定耕種計畫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
水情吃緊，台南地區玉米田區乾旱缺株現況。圖／台南市政府農業局提供
水情吃緊，台南地區玉米田區乾旱缺株現況。圖／台南市政府農業局提供

進入汛期尾聲，水情嚴峻，台南市長黃偉哲說，大台南水情告急，水資源適當調度對農產業相當重要，籲請中央儘速決定耕種計畫，保障農民權益，也籲請鄉親們節約用水。

黃偉哲說，台灣正面臨40年來降雨量最少的一年，水利署南區水資源局表示，南部地區今年6月至9月各水庫集水區降雨量未達歷年6成，尤其曾文水庫集水區降雨量更不到5成。

根據南區水資源區水庫水情，今下午4點曾文水庫有效蓄水量僅剩1億5千萬公噸，蓄水量跌破3成僅剩29.68％，連通的下游烏山頭水庫約5500噸。蓄水量約70.4％，兩座水庫合計僅剩2億500萬餘公噸，另座南化水庫近8800萬公噸，蓄水量近97％ ，蓄水量最多的曾文水庫水情最嚴峻，是影響台南水情主因。

黃偉哲表示，南區水資源局於9月21日啟動高雄水源北送至台南措施，至10月15日為止已提供254萬噸水量，雖然暫緩第二期水稻缺水危機，但仍需要適當通盤規劃，以維持各項用水平衡。台南市為台灣的農業重鎮，第二期水稻種植面積超過9千公頃，急迫需要水資源協助，籲請中央速決定耕種計畫，以保障農民權益。

農業局長謝耀清表示，嘉南灌區第二期水稻預計仍需要6千萬公噸以上灌溉水量，若本期作如期供灌，可能影響明年第一期作供水，為有效維持水資源平衡，需要中央與地方共同協調水資源分配，以維持民生與農民用水權利。

南化水庫 水資源 農民

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