影／南鐵最後拆遷戶抗爭不斷 下午終於盼到交通部次長

台南鐵路地下化上周進行最後兩戶拆遷戶的強拆，但至今仍然抗爭不斷，交通部次長王國材今天下午到現場與拆遷戶黃春香及支援的學生協調，表示將在維持半拆戶安全的原則下，協助後續處理。

黃春香位在開元路橋下的房屋一半遭到徵收，由於拆除的範圍包含1到4樓的樓梯，造成後續使用上的不便，黃春香要求保留樓梯。

13日負責地下化施工的鐵道局進行強拆，現場50多名支援者，被優勢警力一一架離，爆發激烈衝突，鐵道局將徵收的範圍及樓梯封住不讓黃春香等人進入， 16日學生北上交通部抗議，再爆發衝突，交通部宣布暫停強拆工程。

目前黃春香與學生住在房子前方路橋下方，黃春香並含淚控訴，畢生的積蓄與財產都在房子裡，施工人員卻強行封鎖，「我連健保卡都在裡面要怎麼看病」。

下午王國材與時代力量立委陳椒華及民進黨立委洪申翰，在鐵道局中工處處長黃鳳岡陪同下，前往現場了解，王國材表示，鐵路地下化已經到了最後的階段，對於黃春香的辛苦與與無奈感同身受，交通部將站在黃春香的立場，協助重新規劃，找到黃春香可以接受的方案，以更密集還有尊重的形式，協助善後，包括要拿房子內的私人物品。

黃春香表示，不能接受的是政府要拆人民的房子，卻還一副完全有理的樣子，無法接受任何協調，強拆階段工程人員還嗆聲「就算是丟工作也要拆你房子」，這種仇恨式的說法，讓她心寒。