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影／深秋泡湯去 台灣好湯啟動全台19處溫泉商機

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右起）、交通部觀觀光局長張錫聰、中華民國溫泉協會理事長李吉田啟動儀式，安排打開象徵溫泉旅遊的手札。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右起）、交通部觀觀光局長張錫聰、中華民國溫泉協會理事長李吉田啟動儀式，安排打開象徵溫泉旅遊的手札。記者謝進盛／攝影

深秋泡湯去！交通部觀光局今在台南白河關子嶺溫泉區攜手全台19區溫泉區，辦「2020-21台灣好湯」記者會，觀光局長張錫聰、台南市長黃偉哲、中華民國溫泉協會理事長李吉田等人一身黃色輕便溫泉裝現身，號召各地遊客泡湯兼防疫。

今年主打「台式和風」，用紅紙傘及燈籠海將舞台營造的別有一番風味，現場與會的人員也將穿著短版浴衣及海灘褲，搭配最具台味的夾腳拖，許多驚喜搭配現場台式和風辦桌茶席，為今年台灣好湯啟動儀式增添許多活潑氣氛。

主辦單位說，今年好湯更準備一系列精采的活動，包括全家便利商店合作舉辦滿額優惠抽獎活動、LINE@抽豪華住宿券、金泉獎票選抽好禮等，相關訊息連結如下:

台灣好湯官方網站：https://reurl.cc/q8Y5gn

台灣好湯粉絲專頁：https://reurl.cc/OqmApD

關子嶺溫泉著名泥漿溫泉。圖／西拉雅風景區管理處提供
關子嶺溫泉著名泥漿溫泉。圖／西拉雅風景區管理處提供
交通部觀光局今下午在關子嶺溫泉區舉辦「2020-21台灣好湯」全區啟動記者會，來自全台19處溫泉業者、協會與會。記者謝進盛／攝影
交通部觀光局今下午在關子嶺溫泉區舉辦「2020-21台灣好湯」全區啟動記者會，來自全台19處溫泉業者、協會與會。記者謝進盛／攝影

溫泉 觀光局 住宿券

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