影／全國首屆無人機障礙賽開放報名 1122劍湖山登場

雲林縣不僅擁有中部地區首屈一指的無人機考照場地，台灣第一屆無人機戶外障礙賽11月22日更將在劍湖山世界登場，即日起開放50名額組隊報名，總獎金達10萬元；縣長張麗善今天率先操作無人機打頭陣，廣邀各界好手同場競技，角逐無人機冠王寶座。

縣長張麗善、虎尾科技大學副校長楊達立、大德商工董事長涂金助等人，與大德商工飛機系學生今天一起擲出小飛機為賽事暖身；張麗善也試飛無人機，突破重圍闖了4道關卡，實力不容小覷！

張麗善說，雲林縣去年初協助民間協會取得虎尾鎮一處河川局用地，並取得民航局認可，成為國家級無人機考照場域，也是台灣第一座能夠全年度不受風勢影響的無人機起降場，平日可受理無人機證照考選，也可做為相關院校系所教學場域，使用對象除雲林縣民，也是中部地區無人機考照首選之地。

張麗善表示，根據民用航空法規定，離地120公尺以下空域授權予地方政府管轄，雲林縣為農業縣，低空空域干擾少，禁限航區也較少，另有虎科大飛機工程系、大德工商飛機修護科及民間專家等駐點協助，雲林縣具有發展無人機的優勢，也因此促成無人機戶外障礙賽的舉辦。

縣府計畫處長李明岳表示，無人機戶外障礙賽有六道關卡，包括須穿越3架高低圈、一公尺長弧形大水管，八字飛行繞過6根一公尺高竹柱，飛越3座高低槓、鐵環及2座相距三公尺門框等障礙。

即日起開放報名至11月15日止，共有50組名額，第一名5萬元，第二名至第六名皆有1萬元，採線上報名，可至雲林縣政府網頁點選。