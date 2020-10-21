嘉市「滿千送百」收到25萬張發票 捐社福團體

嘉義市「滿千送百」活動本月19日下午2點兌換完畢，總計有3萬3970人次申請，累積發票金額達1億1745萬787元，發票數量超過25萬張，市府建設處今天指出，發票全數請市府社會處轉贈給嘉義市社福團體，讓社福團體透過發票兌獎，照顧弱勢族群。

市長黃敏惠說，若社福團體因滿千送百發票兌中百萬以上大獎，勇媽市長加碼1%，例如兌中2百萬加碼再捐2萬，中1千萬大獎加碼再捐10萬元，希望嘉市是照顧弱勢愛心滿溢的城市。

嘉義市購物節今年6月21日至8月31日帶動第1波經濟熱潮後，市府9月接力再推「滿千送百、現金加碼」活動，市民朋友憑超過千元的9月、10月發票，即可兌換現金100元，每人最高可兌換300元。