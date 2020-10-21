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南市推動健康促進學校獲優等 裸視不良率優全國
台南市大力推動健康促進學校，鼓勵學校針對校園健康問題進行評估及介入方案，以議題中心學校為推動脈絡，並辦理多元化健康活動，營造健康安全支持性環境，榮獲教育部評定為推動健康促進學校計畫優等縣市。
台南市教育局表示，經學校努力推動，透過課程教學與特色活動，讓健康觀念與行為向下扎根，國中小學生裸視視力不良率，從106學年度至107學年度有降低的趨勢，108學年度雖略升.1%，但均優於全國平均值；口腔方面，學生齲齒率也遠低於全國平均值；健康體位列為重點推動項目，鼓勵學生規律運動，增進體適能，培養正確飲食習慣，力推學生健康體適能與飲食教育行動計畫方案。
另為增進校際觀摩交流，鼓勵學校辦理健康促進各項議題，昨天也辦理健康促進學校成果觀摩暨增能研習，透過議題中心與績優學校分享，將健康促進辦理經驗傳承，會中並表揚參加健康促進5項全國賽14所績優學校及11所全市健康促進績優學校。
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