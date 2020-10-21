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影／猴又來！這次近40隻成群搶早餐 嚇壞淵明國中師生

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
搶食不成的猴群疑似被激怒，還跑到警衛室妄為打開紗門欲闖，數度與校方人員對峙。記者陳苡葳／翻攝
搶食不成的猴群疑似被激怒，還跑到警衛室妄為打開紗門欲闖，數度與校方人員對峙。記者陳苡葳／翻攝

「太大膽了吧！」猴群不怕人，還虎視眈眈學生的早餐。雲林林內淵明國中今晨6點多陸續有學生準備步入校內，突遭猴群圍堵欲搶手上拎的早餐，把大家嚇的退避三舍，幸無人受傷，然而猴群更大膽進校逛大街，還數度打開紗門，行為相當囂張，校方說，猴患已發生多年，學生安全堪憂，望相關單位重視，協助解決。

「近年趕猴趕到心累，今年更猖狂了！」淵明國中校長丁清峯說，以往猴子的數量沒像今天將近40隻如此驚人，且頂多在走廊外閒晃，見人驅趕，拔腿就跑，行為不至猖狂到靠近學生。

「這幫猴群彷彿占地為王！」丁清峯說，搶食不成的牠們，疑似被激怒，還跑到警衛室妄為打開紗門欲闖，數度與校方人員對峙，不過猴群大鬧校園的舉動只是想搶食，校方擔心傷猴之餘，也更擔心學生遭受攻擊，希望相關單位介入協助。

雲林縣議員邱世文今天會縣府農業處、教育處等單位到校商討對策，他指出，最近山上的龍眼、香蕉及竹筍等作物都已採收完畢，加上現在正逢枯水期，研判猴群是因為覓不到食，才會大舉下山闖校園。

農業處森林保育科長張文東表示，淵明國中鄰近龍過脈步道，應是山上食物短缺，加上山下長期有登山客或遊客會餵食，致使養成猴子慣性到此覓食；縣府擬定短、長期對策，除會持續加強宣導民眾勿餵食，也會啟動專案計畫購買漆彈槍，配給淵明國中操作；教育處表示將會整合農業處專業評估，依照學校需求提供經費和設備。

「獼猴的天性會自發找尋食物，強烈呼籲民眾不要再餵食！」林內鄉長張維崢重申，公所每年都有爭取到林務局補助驅猴經費，在特定作物包括5、6月龍眼，6至8月竹筍，9至10月柑橘等產季實施人道驅猴措施，惟目前經費期限只到10月31日，公所明天起除會先派5名專業人員提早上班到校驅猴，也會持續爭取經費延長效期。

今天現蹤雲林林內山腳下的猴群近40隻，占地為王跑進淵明國中逛大街。記者陳苡葳／翻攝
今天現蹤雲林林內山腳下的猴群近40隻，占地為王跑進淵明國中逛大街。記者陳苡葳／翻攝
雲林林內山腳下猴群又現蹤，一次出現近40隻圍堵淵明國中學生欲搶早餐，幸無人受傷。記者陳苡葳／翻攝
雲林林內山腳下猴群又現蹤，一次出現近40隻圍堵淵明國中學生欲搶早餐，幸無人受傷。記者陳苡葳／翻攝

猴子 香蕉

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