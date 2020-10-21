南部百里侯PK滷肉飯 翁章梁端出鵝肉飯加入戰局

南部百里候最近為自家國民小吃滷肉飯，相互ＰＫ，成為行銷話題。高雄市長陳其邁對台南市長黃偉哲叫陣說，「高雄肉燥飯好吃，台南的普通而已」；屏東縣長潘孟安加入戰局說，「屏東肉燥飯才是一口入魂」；嘉義縣長翁章梁不遑多讓，臉書貼文圖，端出鵝肉飯迎戰說，「鵝肉飯會中消費者的心」。

翁章梁說，「最近飯的問題大家搏的厲害，嘉義新興研發的鵝肉飯，是我吃過最想再來一碗的好飯，過去吃滷肉飯，經常吃到滷肉好，但飯不怎樣。這碗鵝肉飯是肉好飯也好，尤其淋上鵝油後，香氣從好遠的地方就飄來，如果再加上店家特製的鵝鐵蛋，台式料理的食材好、簡單、原味盡顯在這一碗鵝肉飯。

想吃了對不對？這是大林一對年輕人用父執輩養的鵝為食材所創造出來的料理，走質感路線，第一次吃我就向他倆說：你們的鵝肉飯會中消費者的心」。大批網友紛紛按讚說，「我們鵝肉飯比滷肉飯好吃」。