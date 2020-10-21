南部百里侯PK滷肉飯 翁章梁端出鵝肉飯加入戰局
南部百里候最近為自家國民小吃滷肉飯，相互ＰＫ，成為行銷話題。高雄市長陳其邁對台南市長黃偉哲叫陣說，「高雄肉燥飯好吃，台南的普通而已」；屏東縣長潘孟安加入戰局說，「屏東肉燥飯才是一口入魂」；嘉義縣長翁章梁不遑多讓，臉書貼文圖，端出鵝肉飯迎戰說，「鵝肉飯會中消費者的心」。
翁章梁說，「最近飯的問題大家搏的厲害，嘉義新興研發的鵝肉飯，是我吃過最想再來一碗的好飯，過去吃滷肉飯，經常吃到滷肉好，但飯不怎樣。這碗鵝肉飯是肉好飯也好，尤其淋上鵝油後，香氣從好遠的地方就飄來，如果再加上店家特製的鵝鐵蛋，台式料理的食材好、簡單、原味盡顯在這一碗鵝肉飯。
想吃了對不對？這是大林一對年輕人用父執輩養的鵝為食材所創造出來的料理，走質感路線，第一次吃我就向他倆說：你們的鵝肉飯會中消費者的心」。大批網友紛紛按讚說，「我們鵝肉飯比滷肉飯好吃」。
鵝肉飯來自大林鎮「湯城鵝行」，在嘉義市檜意森活村開店，業者開心獲翁章梁推蔫；湯城鵝行由湯城鵝第三代經營，湯城是來自大林的養鵝人家，傳承阿公養鵝信念，「概念廚房」致力於推出創新美味的鵝品料理！湯城選用的鵝隻，透過現代科技以人道方式飼養，完善且合乎政府規定的檢驗證明，為消費者提供全方位高品質鵝品。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言