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睽違5年 台中哈魚碼頭轉型農漁產文創市集24日開幕

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中魚市場「哈魚碼頭」轉型為新創農、漁產文創市集，首場「農漁風采‧哈魚再現」文創市集24日熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中魚市場「哈魚碼頭」轉型為新創農、漁產文創市集，首場「農漁風采‧哈魚再現」文創市集24日熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

睽違5年，台中魚市場「哈魚碼頭」轉型為常態性周六、周日新創農、漁產文創市集，透過漁業結合農產休閒觀光，將新鮮食材帶給所有消費者，首場24日登場「農漁風采‧哈魚再現」文創市集由首位農會出身的魚市場董事長李煥湘推動下，與台中市農業局、各農會、地區漁會合作，共78攤，並結合哈魚超商等進駐推廣，現場還有早鳥好禮、摸彩等。

李煥湘說，魚市場配合漁業署、台中市政府深根地方食魚文化，共創魚市場及筏子溪生態商圈，自營的推廣中心大樓預計明年初完工啟用，將結合電商平台「魚你同在」，二樓「販魚所」，讓民眾現場看完魚貨後，可在「魚你同在」平台下訂，自取、宅配兩相宜，三樓「煮魚所」規劃一系列主題課程，教民眾煮出好料理；四樓為台中市水利局「筏子溪水文化暨環境教育館」，配合筏子溪全線整治計劃，成為觀光休閒的新亮點地標。

台中魚市場說，「農漁風采‧哈魚再現」文創市集24、25日登場，搭配活動主持人炒熱氣氛，也邀請歌唱藝人、表演團體到場演出將氣氛帶至最高潮。為配合漁業署國產漁推廣，當天重頭戲有國產虱目魚肚、國產石斑魚、臺灣鯛魚片等買一送一大放送；活動前網路報名，前2000名即可享早鳥好禮50元折價券；24日前300名民眾排隊即送雞蛋一盒(10顆)，好禮拿不完。

台中魚市場指出，現場規劃DIY體驗區彩繪圓木及架子，「漁獲尋寶」集滿3個戳章可參加摸彩，有機會帶走液晶電視、電磁爐等電器產品。也邀請料理達人在會場攤商採購食材，並且當場示範料理，教導民眾簡單的調理方式就能將美味上桌。

台中魚市場「哈魚碼頭」轉型為新創農、漁產文創市集，首場「農漁風采‧哈魚再現」文創市集24日熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
台中魚市場「哈魚碼頭」轉型為新創農、漁產文創市集，首場「農漁風采‧哈魚再現」文創市集24日熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

文創 台中市 漁業署

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