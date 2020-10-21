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阿里山水漾森林超安全 遇到50年一遇大洪水也不潰壩

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義林管處今年針對水漾森林周邊進行環境空拍，發現原崩塌裸露面已覆育。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處今年針對水漾森林周邊進行環境空拍，發現原崩塌裸露面已覆育。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處今年9月啟動嘉義縣阿里山鄉水漾森林災害評估與現況追蹤，以無人飛行載具進行地面調查、水文、土砂分析等工作，發現水漾森林的堰塞湖非常穩定，即使遇到50年一遇的大洪水或大量降雨，也不會對下游6公里外的豐山村造成威脅，歡迎民眾放心前往。

嘉義林管處表示，水漾森林位於阿里山鄉石鼓盤溪上游，因921大地震，誘發左岸約30公頃範圍的邊坡崩塌，大量土石堵塞河道，形成長約400公尺，面積約6.5公頃的堰塞湖，湖中杉木高聳連天呈現夢幻倒影奇景，因此有「水漾森林」之稱，是熱門的「溪阿縱走路線」重要駐紮景點。

嘉義林管處自堰塞湖形成，派員多次現勘、空勘，確認崩塌土體構造的穩固性，今年委託成功大學團隊協助，利用無人載具進行空拍與地形比對，報告顯示，水漾森林湖體水量枯水期與豐水期間介於12到20萬噸，水量可正常宣洩，崩塌堆積的天然堰塞壩也因多年未受侵蝕而穩定。

數據模擬，即便水漾森林堰塞湖遇到50年一遇的大洪水，或極端異常氣候的大量降雨，溢流口最大流量僅增幅4.6%，潰壩分析也證明不會對下游6公里外的豐山村造成任何安全上的威脅，嘉義林管處強調，未來將持續透過衛星影像監控，掌握現地環境變遷情形。

嘉義林管處提醒，山友及遊客們事前應進行充分的規畫與準備，選擇合理安全的路線，留意沿線安全標語，隨時關注山區降雨與水漾森林湖面的水位高度，保持在低風險地帶宿營，入山者應遵守無痕山林準則，減低對森林的衝擊，「向山致敬」共同維護優美乾淨的台灣山林。

嘉義縣阿里山鄉水漾森林新河岸兩道是堅硬岩壁，20年來皆沒有發現侵蝕情形。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山鄉水漾森林新河岸兩道是堅硬岩壁，20年來皆沒有發現侵蝕情形。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山水漾森林崩塌堆積區地勢較高，水流會由地形鞍部處溢流，目前沒有潰壩情形。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山水漾森林崩塌堆積區地勢較高，水流會由地形鞍部處溢流，目前沒有潰壩情形。圖／嘉義林管處提供

水漾森林 嘉義 崩塌

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