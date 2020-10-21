印尼籍看護鬼門關前走一回 登門感謝救命恩人

印尼籍看護蘿哈蒂日前暈倒在雇主家，經鄰居開車帶著蘿哈蒂到雲林縣馬光派出所求救，員警楊春福協助叫救護車並實施CPR，蘿哈蒂數分鐘後恢復呼吸心跳，蘿哈蒂今天到派出所感謝救命恩人。

35歲蘿哈蒂7年前來台工作，近期到雲林縣土庫鎮照顧新雇主，11日晚間突然暈倒、失去呼吸心跳，雇主趕緊託張姓男子開車載蘿哈蒂就醫，張男擔憂自行開車延誤就醫時間，趕緊到馬光派出所求救。

值班的楊春福協助叫救護車，並聽從雲林縣消防局救護人員的指導，和張姓男子合力將蘿哈蒂移出車外，確認無呼吸心跳後，立即跪地實施CPR，數分鐘後蘿哈蒂突然發出嘔吐聲，恢復呼吸心跳，救護車剛好抵達，將蘿哈蒂送醫治療，蘿哈蒂經醫院診斷有胃潰瘍和腸阻塞。

蘿哈蒂今天到馬光派出所感謝楊春福，蘿哈蒂回憶11日當天晚上有嘔吐，然後感覺頭暈，接下來的事全忘了，醒來時發現自己在派出所，但當時人相當虛弱，來不及說謝謝，今天特別來感謝楊春福。

23歲楊春福從警3年來首次遇上緊急救護案件，他接受媒體聯訪時表示，很開心能挽救蘿哈蒂的生命，希望她早日康復。