下屆市長前哨戰？陳亭妃連轟台南市府 黃偉哲回應了

民進黨立委陳亭妃近日為環保志工隊、南區體育會等議題一連砲轟台南市政府，雙方各執一詞，引發外界聯想下屆市長黨內初選提早開打，不過，台南市長黃偉哲今被問及有無嗅到選舉煙硝味，黃說「我嗅覺很好，可是沒有嗅到，會繼續按照自己步驟做好市政」。

陳亭妃日前因台南市安南區環保志工隊資源、設備不如社區環保志工隊，批評市府處理態度令人無法接受；前天陳質詢教育部時，指南區體育會在公文上以自己為承辦單位，擅自將台南市體育總會列為主辦單位，冒用其名義申請體育署運動i台灣的預算計畫補助舉辦社區聯賽，質疑南市府對南區體育會有包庇之嫌。

台南市教育局昨天回應，南區體育會為合法立案的體育團體，符合計畫申辦資格，且從提出申請、初複審到計畫執行，都符合教育部體育署相關規定，市府絕對是依規定公平審理，沒有偏袒。

不過，陳亭妃不滿教育局說法，今再發新聞稿出擊，指台南市政府「說了一個謊就要用十個謊來圓，值得嗎？」，原本希望市府能面對現實進行調查，結果還是說了謊。

陳舉例，南區體育會在公文上申請仁德、關廟區籃球社區聯賽，結果跑到安南區舉辦，但是同樣地點安南區體育會也有申請安南區籃球社區聯賽，這一看就是有問題，因為仁德關廟與安南區的距離至少30分鐘以上，怎可能社區聯賽如此安排？提醒台南市政府不要以身試法。

教育局今再重申，體育處自始至終都依體育署運動i台灣計畫作業原則及台南市申辦說明會的規定處理，受理申請、審查及訪視輔導流程都嚴守公平公正的原則，沒有違規或偏坦任何團體、個人。社區聯誼賽無補助場次數的規定，也沒有各區體育會不得跨區舉辦活動的規定。

黃偉哲表示，尊重委員說法，但教育局已經澄清。至於被問及有沒有嗅到市長選舉的煙硝味？黃偉哲回「我嗅覺很好，可是沒有嗅到，還是會持續按照自己步驟做好市政」。