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銀髮擂台show活力 台南百歲人瑞熱情尬舞

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
記者謝進盛／攝影
記者謝進盛／攝影

「第四屆銀髮擂台show」，今上午在台南永康社教中心登場，共有台南市14支隊伍近400名長輩組隊參加，更有2名百歲人瑞也參與表演，身體硬朗展現活力，成為全場焦點。

這項由明輝社會福利慈善事業基金會與台南市立醫院舉辦，參賽者皆為55歲以上長者，80歲以上長者有52位，其中七股區失智照護據點的黃金從，與關廟區東勢社區的郭懷淵，都是百歲人瑞，舞台活力不輸年輕人熱情秀才藝，主辦單位還特別安排蛋糕為兩位慶生。

黃金從、郭懷淵分享長壽秘訣，就是天天準時到關懷據點報到，參加課程，動腦健身，維持身心健康，才能神采奕奕上台演出。

中午比賽成績出爐，由歸仁區農會高齡創新學習班奪冠，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、永康區長張睿民等人都出席為團隊加油。

明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，「銀髮擂台show」已連續舉辦4年，提供一個讓長者「以藝會友」舞台。在高齡社會中，鼓勵長者參與社區活動，樂觀面對老後生活，落實在地健康老化，才是長照的積極目的。

台南市立醫院院長蔡良敏也表示，南醫積極整合醫療與長照業務，包含出院準備小組、居家護理及居家安寧護理，以及長照A級整合型服務中心、失智共照中心、失智關懷據點、延緩失能照護計畫及家庭照顧者創新計劃。目前長照服務個案已超過2500人，舉辦長照相關課程超過3800場次。

比賽成績出爐，由台南歸仁區農會高齡創新學習班奪冠。記者謝進盛／攝影
比賽成績出爐，由台南歸仁區農會高齡創新學習班奪冠。記者謝進盛／攝影
銀髮擂台show活力活動，台南關廟東勢社區百歲人瑞郭懷淵（第一排中）上台與隊員熱情尬舞。記者謝進盛／攝影
銀髮擂台show活力活動，台南關廟東勢社區百歲人瑞郭懷淵（第一排中）上台與隊員熱情尬舞。記者謝進盛／攝影

長照 失智

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