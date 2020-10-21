銀髮擂台show活力 台南百歲人瑞熱情尬舞

「第四屆銀髮擂台show」，今上午在台南永康社教中心登場，共有台南市14支隊伍近400名長輩組隊參加，更有2名百歲人瑞也參與表演，身體硬朗展現活力，成為全場焦點。

這項由明輝社會福利慈善事業基金會與台南市立醫院舉辦，參賽者皆為55歲以上長者，80歲以上長者有52位，其中七股區失智照護據點的黃金從，與關廟區東勢社區的郭懷淵，都是百歲人瑞，舞台活力不輸年輕人熱情秀才藝，主辦單位還特別安排蛋糕為兩位慶生。

黃金從、郭懷淵分享長壽秘訣，就是天天準時到關懷據點報到，參加課程，動腦健身，維持身心健康，才能神采奕奕上台演出。

中午比賽成績出爐，由歸仁區農會高齡創新學習班奪冠，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、永康區長張睿民等人都出席為團隊加油。

明輝社會福利慈善事業基金會董事長吳俊億表示，「銀髮擂台show」已連續舉辦4年，提供一個讓長者「以藝會友」舞台。在高齡社會中，鼓勵長者參與社區活動，樂觀面對老後生活，落實在地健康老化，才是長照的積極目的。