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跟著社造去旅行！台南第五社造家族大目降廣場展成果

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新化礁坑社區橄欖產業，活動當天送橄欖酵素飲和醋飲。記者吳淑玲／攝影
新化礁坑社區橄欖產業，活動當天送橄欖酵素飲和醋飲。記者吳淑玲／攝影

沿著台20線的台南新化、左鎮、玉井、楠西、南化等區，秋高氣爽中推出「跟著社造去旅行」第五社造家族聯合成果展，將在10月24日周六下午3點在大目降廣場登場，5區11個社造點展現精采成果，呈現豐富的人文產業社造多元風貌。文化局文化資源科長陳雍杰表示，受到疫情影響，「國旅正夯」，社區的產業旅行也成為一大亮點，沿著台20線就能飽覽社區景點及進行美食之旅。

台南市文化局輔導的社區，從台20線新化大目降文化園區老街巡禮、礁坑綠讚橄欖，到左鎮彩竹景觀及白堊土月世界；承載抗日事件的玉井噍吧哖紀念園區及同為噍吧哖歷史場域的南化北寮傳遞歷史記憶；南化西埔特有的岩生秋海棠植物自然生態，再到楠西鹿陶洋欣賞江家聚落客家建築之美、楠西社區葛鬱金產業等，處處有風景，跟著社造去旅行，享受台20線人文美食及自然生態豐富之旅。

成果展內容豐富多元，新化公所延續公民審議能量，以「北勢社區人文提案」為主題，透過願景工作坊讓更多居民參與公共事務；新化營造協會規畫南168線虎頭埤周遭的山腳、知義、礁坑、大坑4個里自然景點；礁坑社區綠鑽石橄欖產業結合休閒觀光生態旅遊；清水社區古早味養生碗粿及北勢社區芝麻糖，更是大家懷念的滋味。

左鎮公所配合地方創生，推出以老街創新及社區微旅行微論壇，讓居民共識透過社造與地方創生之連結，推展左鎮風情；公舘社區結合青銀合創復振竹鼓，傳承平埔文化及開拓樂齡族群共創生活美學，還有草仔粿、創新潛艇堡等美食；其雄木偶劇團傳承本土精緻布袋戲曲老技藝，體驗布袋戲傳承及社區劇場，為老技藝的薪傳及樂活努力。

文化局建議玩法，可沿著台20大台南公車綠幹線來到芒果的故鄉玉井，手作體驗連結美學與產業，將隨手可得花草以創意呈現絲瓜絡造型盆栽、移印染方巾、種子藤圈、花草拼貼及浮游花作品。

玉井社區呈現玉糖蒸汽老火車頭及曾是全台最長吊橋豐里吊橋的故事，由社區媽媽組成的廚娘團隊，所製作的美味養生饅頭、芒果油飯及肉粽，深獲民眾好評。楠西公所展示藍染作品及楠西風情環保版畫轉印作品；

楠西社區重現老祖先智慧，開發葛鬱金粉、蒟蒻葛金果凍、黑糖葛金涼飲、葛金好飲伴手禮等為社區帶來商機，成為社區關懷據點共餐收入來源。

南化西埔社區透過台語教唱學習，上演西埔好所在、來去讀冊台語唸唱及台語廣播劇，社區農產芒果乾、破布子、水果乾類等；北寮社區結合在地學子北寮國小師生做廟宇文化踏查、耆老訪談建構在地歷史，並展售養生包（黑糖、粉薯粉）、蜂蜜、南瓜果乾、龍眼乾及農產品；還有大內石子瀨社區酪梨麵、養生茶及防蚊液等及甜根子草手抄紙DIY。

其雄木偶戲展示木偶及操作。記者吳淑玲／攝影
其雄木偶戲展示木偶及操作。記者吳淑玲／攝影
玉井社區芒果干與傳統油飯。記者吳淑玲／攝影
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左鎮公館社區葛鬱金開發的相關產品。記者吳淑玲／攝影
左鎮公館社區葛鬱金開發的相關產品。記者吳淑玲／攝影
南化北寮社區南瓜乾與龍眼乾。記者吳淑玲／攝影
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文化局第五社造家族聯合成果產周六下午在大目降 廣場登場，共5區11個社造點展現成果。記者吳淑玲／攝影
文化局第五社造家族聯合成果產周六下午在大目降 廣場登場，共5區11個社造點展現成果。記者吳淑玲／攝影
楠西社區葛鬱金產業，全株可以利用。記者吳淑玲／攝影
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文化局 芒果 台語

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