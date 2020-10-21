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嘉市冠軍國小管樂團 用活力帶長者共度音樂饗宴

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
華山基金會竹崎站昨天邀嘉義市博愛國小管樂團與31位長者，舉辦「山裡的音樂會-博愛樂響慰獨老」活動。圖／華山基金會竹崎站提供
華山基金會竹崎站昨天邀嘉義市博愛國小管樂團與31位長者，舉辦「山裡的音樂會-博愛樂響慰獨老」活動。圖／華山基金會竹崎站提供

華山基金會竹崎站昨天邀嘉義市博愛國小管樂團與基金會竹崎、梅山站服務的31位長者，舉辦「山裡的音樂會-博愛樂響慰獨老」活動，用音樂撫慰長者孤寂的心，也讓學生學習敬老愛老的精神。

華山基金會竹崎站長許譽騰表示，山區偏鄉孤老普遍生活在自己的世界裡，少有社會互動與關心，本次邀請2019年曾獲全國學生管樂比賽室內合奏及室外行進「雙特優冠軍」的博愛國小管樂團，為長者準備大團合奏比賽曲目、小型齊奏懷舊老歌，並結合舞蹈，用活力帶著長者一起開心跳舞。

博愛國小校長張英裕表示，音樂是非常美好的共通語言，孩子們將平時所學付諸行動，為長者帶來演出，不僅溫暖了長輩們的心，孩子們也更能感受付出的美好，這是非常難得的經驗，更是追求共好的最佳方式。

阿里山國家風景區管理處文峰遊客中心主任龔峰祥表示，華山基金會在地服務長者多年，此次藉由藝文活動與社區服務的結合，能讓更多人看到阿里山下的山明水秀與人文薈萃，活動結束後看著長者臉上掛滿笑容，表示活動圓滿成功。

許譽騰表示，華山基金會竹崎站自2010年起為竹崎地區221位長者提供到宅服務，而嘉義區目前已服務近1300位弱勢長者，他們秉持「在地老化」理念，結合地方資源，提供當地失依、失能、失智老人家務整理、陪同就醫、環境改善等免費到宅服務。

華山基金會竹崎站昨天邀嘉義市博愛國小管樂團與31位長者，舉辦「山裡的音樂會-博愛樂響慰獨老」活動。圖／華山基金會竹崎站提供
華山基金會竹崎站昨天邀嘉義市博愛國小管樂團與31位長者，舉辦「山裡的音樂會-博愛樂響慰獨老」活動。圖／華山基金會竹崎站提供

阿里山 嘉義 樂團

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