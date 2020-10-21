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600職缺在這 勞動部新營徵才周六登場 最高薪60K
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心，本周六（24日）將在新營美術園區舉辦徵才活動，18家廠商釋出逾600個職缺，其中，知名口罩大廠恒大公司，開出機械維修工程師及高階主管等職缺，月薪上看60K，籲請把握機會。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，本場是今年度分署在新營舉辦最大場徵才活動，全部職缺都是北台南在地職缺，包括新營、柳營、後壁、學甲、鹽水、下營、白河、六甲及官田區，最高薪為恒大公司開出機械維修工程師及各類高階主管職缺，視經驗敘薪28K至60K。
另外，包括今年柳營新設廠隆順綠能科技(股)公司徵輪班生產領班薪40K至50K，台商回流柳營新設廠敬祐科技(股)公司，徵設備工程師及生產儲備主管33K至50K，官田新設廠城堡應材(股)公司徵機電人員28K至35K。
台南後壁蘭花生技園區包括宥盛科技(股)公司徵門市人員及蘭都觀光工廠講師等、龍鼎生命科學(股)公司徵溫室栽培園及瓶苗生產操作員、明星蘭園農產行徵蘭花栽培員及儲備幹部等。
劉邦棟說，活動時間為周六當天上午9時至中午12時30分，除廠商徵才，還有職業心理測驗服務、闖關集點送好禮、庇護工廠設攤義賣及免費體驗等。
他表示，實體徵才現場選擇性多，也可以直接與廠商面對面，加速成功錄取的機會，請求職者多多把握，活動詳情及職缺可上雲嘉南分署官網訊息中心查詢(https://s.yam.com/7pYtm)。
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