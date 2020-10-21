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嘉義市林宅修復處處見驚奇 將恢復百年前戲台功能

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉市府文化局邀請台南木作匠師蕭勝壬等人，修復台斗街上的林宅時敏堂。圖／市府提供
嘉市府文化局邀請台南木作匠師蕭勝壬等人，修復台斗街上的林宅時敏堂。圖／市府提供

嘉義市台斗街上的林宅時敏堂由國定古蹟嘉義城隍廟戲台改建而成，是嘉義市歷史建築，但多處損壞，市府文化局邀請台南木作匠師蕭勝壬等人，進行桁木抽換和仿作等工程，市府文化局指出，修復過程處處建驚奇，完工後林宅也將延續近百年前的戲台功能，舉辦音樂會及文物展等藝文活動，傳承先人回饋社會的情懷。

嘉義城隍廟1922年建有戲台，由當時在地商賈林寬敏捐資起建，酬神謝戲，廟方後來為活用廟前廣場，擬將戲臺拆除，林長子林文章得知後，為感念父親善行，買下遺存構材，移建至台斗街現址，並作為住家使用。

文化局指出，目前林宅原有屋瓦已全數拆除，視受損程度以不同顏色布條標記，共編列至少有40個工項，以修舊如舊方式，恢復早期運用舊戲台構架，發展成住宅空間樣貌，修復過程也處處見驚奇。

蕭勝壬說，「桁木」是屋樑上的橫木。抽換工程前需一一檢視損壞情況，畢竟木頭最怕潮濕環境，易產生白蟻侵蝕，若腐朽嚴重者，直接依原有尺寸更換為同等級柳杉木，堪用者則以新材填補舊料裂縫為修復原則，既不影響建築主結構，又能維持老建築氛圍。

蕭勝壬已從事古蹟、歷史建築及寺廟修復達2、30年，他說，尚未見過戲台式閩南建築，同時融入日式建材及工法，相當「有看頭」。舉例來說，室內中央最主要的四根柱子，又稱四點金柱，向外延伸至大門口兩側的廊角柱，原為戲台文武場區。

後來因應屋主居住需求調整格局，以日式編竹夾泥牆及抿石子磁磚牆等增加隔間，使得林宅有別於一般閩式住宅風格。

蕭勝壬指出，林宅正廳上方兩側木構架，可見以三根通樑、五個瓜筒組砌而成的三角形棟架，又名三通五瓜，下方有龍頭魚身造型的木雕，稱為鰲魚，除消災祈福外，也意指獨佔鰲頭、金榜題名，具備加強斗拱結構的功能，為傳統閩式建築常見的裝飾之一。

他推測，當年戲台改建為住宅時，應是請日本師傅協助，約可從大門上方樑柱結構，以ㄇ字型「螞蝗釘」側向固定構件、兩旁窗戶仍保有日式住宅獨有的「戶袋」，即防颱板收納處，以及使用日本特有工法「追掛榫」接合桁木等線索判斷，是一典型的中日合併建築。

林宅正廳大樑彩繪清晰可見，正中央繪太極八卦圖，還有兩面中華民國國旗。林家後代林良華說，該處曾各有一面日本軍旗和國旗，後來為慶祝台灣光復而改作現狀。

嘉義市台斗街時敏堂進行桁木抽換和仿作等工程。圖／市府提供
嘉義市台斗街時敏堂進行桁木抽換和仿作等工程。圖／市府提供
林宅正廳上方兩側木構架，可見以三根通梁、五個瓜筒組砌而成。圖／嘉市府提供
林宅正廳上方兩側木構架，可見以三根通梁、五個瓜筒組砌而成。圖／嘉市府提供
林宅正廳大梁正中央繪太極八卦圖，還有兩面中華民國國旗。圖／嘉市府提供
林宅正廳大梁正中央繪太極八卦圖，還有兩面中華民國國旗。圖／嘉市府提供
嘉市府文化局邀請台南木作匠師蕭勝壬等人，修復台斗街上的林宅時敏堂。圖／市府提供
嘉市府文化局邀請台南木作匠師蕭勝壬等人，修復台斗街上的林宅時敏堂。圖／市府提供

歷史建築 修復 嘉義

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