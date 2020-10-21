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爭取前瞻950萬補助 台南六甲國中和國小串聯通學廊道
台南六甲區公所爭取「內政部營建署前瞻計畫-提升道路品質計畫（內政部）第六次競爭型補助計畫」，核定950萬元辦理六甲國中與國小既有通學步道串連，提升學童上下學之通行安全廊道，並可提供附近居民一個舒適的休憩散步環境。
六甲區長陳啓榮表示，六甲國小（中正路、中華路）與六甲國中（民權街、信義街）原有的通學步道未串連，藉由這次計畫完整串連既有國中及國小通學步道，新增人行步道長度約200公尺，以長條連續型綠帶設置為原則，有效增加基地綠覆率；複層植栽綠籬取代校園圍牆，增加透空性和親切感，並兼具綠籬、隔音及安全性。
另外沿線退縮綠帶50公尺以設置座椅，增加休憩空間；既有喬木進行修剪，美化整體視覺景觀，發展具校園特色的主題空間，創造校園社區化、公園化等多元使用目標。
這項計畫完工後可提供尖峰時段學童上下學之交通安全保障，改善行人無障礙步行環境，並營造綠美化效果之優美環境、友善、舒適之社區通行步道與休憩空間。
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