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賞鳥季到了！鳥友在鰲鼓濕地發現逾百隻黑面琵鷺覓食

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是黑琵來台度冬重要棲地，數量百餘隻。圖／張姓鳥友提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是黑琵來台度冬重要棲地，數量百餘隻。圖／張姓鳥友提供

全球黑面琵鷺近4千隻，其中2千多隻每年10月至次年4月會來台度冬，台灣成為黑琵最大度冬棲地，嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是重要棲地，嘉義林管處委託台北市鳥會管理園區自然生態展示館，館方保育人員觀察，目前黑琵來鰲鼓度冬數量百餘隻，族群穩定，目前鳥況普通，還未大量出現。

生態館保育人員說，目前鸕鶿族群數量最多有606隻，琵嘴鴨465隻，另有珍稀保育類的黑琵130隻，在賞鳥亭5號、6號處可觀察到；張姓鳥友到鰲鼓賞鳥，發現逾百隻黑琵棲息覓食驚喜。

鰲鼓園區有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，每年賞鳥季吸引無數候鳥從西伯利亞、大陸、韓國等地飛抵停棲度冬，形形色色水鳥集結成群，頗為壯觀。

嘉義林管處設東石自然生態展示館做鰲鼓旅客服務中心，8座賞鳥亭翻修完成，清晨與黃昏候鳥活動頻繁，是最佳賞鳥時段，因園區水域廣闊，民眾可自備望遠鏡，享受良好賞鳥體驗。

嘉義林管處為迎接鰲鼓濕地森林園區成立8周年慶，將辦理系列精采活動，首先登場是11月15日上午9點的「定向越野運動競賽」，限額25組（每組4人）免費體驗定向運動，參加者可獲得精美鳥類明信片，前3名還有獎金，上午10點起在臉書「鰲鼓濕地粉絲團」開放網路報名。

嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥來台度冬重要棲地，目前鸕鶿族群數量最多有606隻。圖／張姓鳥友提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是冬候鳥來台度冬重要棲地，目前鸕鶿族群數量最多有606隻。圖／張姓鳥友提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是黑琵來台度冬重要棲地，數量百餘隻。圖／張姓鳥友提供
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區是黑琵來台度冬重要棲地，數量百餘隻。圖／張姓鳥友提供

賞鳥 鰲鼓濕地 嘉義

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