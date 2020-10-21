建商看好嘉縣轉型工農大縣 縣府標售土地進帳逾8億元

嘉義縣長翁章梁施政目標轉型工農大縣，包括馬稠後產業園區後期開發中，以及計畫設置的國機國艦中科院民雄院區，中埔鄉公館工業區、水上鄉南靖工業區，建商看好嘉縣發展潛力，縣府最近標售中正大學特地區，及擴大縣治所在地第一期，成果豐碩，為縣庫進帳8億餘元。

縣府地政處說，標售中正大學特地區最後2筆：民雄鄉五穀王段385、386地號土地，分別由台中及嘉義建商標得，面積合計7234.95平方公尺，標出總地價款為1億1502萬7829元，分別在10月8日及9月28日產權移轉登記完成。

另9月29日擴大縣治所在地第一期也標出2筆：朴子市嘉朴段264、266地號土地，分別由來自台北、台中、台南及高雄地產與建商公司，聯合標得264地號，以及在地建商標得標266地號，面積合計20187.93平方公尺，標出總地價款為7億2299萬4904.50元。

目前辦理繳款通知作業，預計12月底繳款完成，中正大學特定區第一期發展區自辦理完成計取得土地計面積14.453226公頃（含辦竣分割暨合併土地），從1998年起至今標、讓售土地191筆、面積14.453226公頃，得款約24.90億元；其中，縣府從2019年起，針對大林鎮大埔美精密機械園區所有廠商進行邀標及寄發投標單，2020年全數標售完成。

擴大縣治所在地第一期發展區開發面積計215.05公頃，辦理完成取得可建築土地計44. 473021公頃，採預先標售方式，2001年起至2020年9月底公開標售47次，標脫土地15筆，面積41.023457公頃，得款約54.99億元。