台南東山南99線千餘萬元改善 提供用路人更安全的路

往來台南東山山區的南99線道路，其中一段2公里餘路面老化龜裂嚴重，台南市政府爭取前瞻計畫經費1300萬元改善，歷經月餘施工，已於上周完成，未來可望提供用路更平安回家的路。

台南市政府工務局說，南99線為南市東山區主要道路，串連165線、174線及南104線等重要道路，也是聯絡沿線青山里、東原里、科里里等各里交通要道。因往來車流頻繁，經年累月導致路面老化龜裂嚴重、凹陷等現象。

經市府向中央爭取約1300萬元，進行南99線道路路平改善工程，在上月7日施工，已在上周完成，大大提升道路品質與人車通行安全性。