閃光號誌路口傷亡車禍不斷 台南警方公布3區10大肇事點

台南市歸仁警分局今天公布今年1月至9月底因行經閃光號誌路口、未依規定讓車而發生交通事故，共有319件，其中A1類致死交通事故4件、4人死亡，A2類受傷交通事故315件、363人受傷，歸仁分局列出轄區多事故閃光號誌路口共10處，呼籲民眾小心。

仁德區中正路2段642巷口、太子路101巷口、土庫路與土庫六街口、仁德區崑崙路與民安路口。歸仁區台39線與六甲三街口、保吉路與大埔路口、南丁路437巷口、大德路502巷口。關廟區中山路2段與大富街口、大仁街與民生街口。

交通組組長陳勇誌表示，行經閃光號誌路口務必「慢、看、停」，避免成為死亡陷阱。

歸仁警分局提醒用路人，車輛行經閃光號誌路口看到「閃光黃燈」，代表行駛在幹道；若看到「閃光紅燈」，代表行駛在支道。閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。

另閃光紅燈表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行，請用路人車行經閃光號誌路口務必「慢、看、停」，莫逞快競駛，造成憾事發生。