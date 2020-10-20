結網大師許漢珍獲文化保存獎 15年來全台僅5人

台南市「人間國寶」大木作匠師許漢珍獲選為今年文化部「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主，台南市文資處表示，這個獎項非常難得，至今全台也只有5人獲選。市府在頒獎前夕，下午特別舉辦茶會，市長黃偉哲出席恭賀，為「漢珍師」提前慶祝。

高齡91歲的許漢珍下午也出席茶會，雖然目前行動較為不便，以輪椅代步，但精神不錯，還開玩笑說自己「不是國寶是國貨」

許漢珍2005年獲「中華文化藝術薪傳獎」肯定，2014年獲文化部登錄為文化資產保存技術「大木作技術」的保存者，也就是俗稱的「人間國寶」，2015年獲頒台南市卓越市民，今年再獲國家文化資產保存獎。

文化資產管理處指出，該獎項3年頒發一次，主要針對文化資產保存分為3大類，分別是文化資產維護獎、貢獻獎與傳承獎，其中針對個人只有傳承獎；而過去登錄為技術保存者，主要表彰其技藝的傑出，而文化資產保存獎則是針對許漢珍長年利用己的技術修復重要古蹟，並將技術傳承下去。台南市之前還有剪黏大師王保原也曾獲該獎項。

黃偉哲在茶會中，感謝漢珍師無私的技術傳承，並笑說因為漢珍師已經是台南市卓越市民，也是人間國寶，市府也沒有更高的榮譽獎可以頒，只能再次深深鞠躬感謝對台灣的貢獻。

文資處指出，許漢珍於1929年出生，自小跟隨父親許銅爐（1908-1982）學習大木作技藝，17歲即參與廟宇營建工作，他為符合建築營建法令需求，自學建築繪圖，並為因應晚近時期廟宇營建使用鋼筋混凝土的趨勢，嘗試以鋼筋混凝土仿造大木營建傳統廟宇，維持台灣傳統建築風貌，其所參與營建之廟宇遍及台南、高雄、嘉義、新北市等地（如台南西羅殿、灣裡萬年殿、市仔頭福隆宮、後甲關帝廟等），漢珍師不僅在大木技藝上卓有貢獻，其「不藏步」的無私精神，更為人稱道。

漢珍師在退休後多方接受學子請益，並自2011年起，有系統性地傳授大木作技藝，包含落篙計畫（2011）、鋼筋混凝土仿疊斗式木屋架施作（2012）、結網計畫（2015）、大木架棟計畫及落篙（2016）與大木架棟實作（2018）等傳習課程，一直到90歲之後才未授課。

文資處委託成大建築系徐明福教授團隊辦理課程，過程中累積成果相當豐碩，並陸續出版《傳統漢式大木作落篙 許漢珍疊斗式落篙技藝》（文資局）、《廟堂之巔：許漢珍的大木作世界》（文資局）、《仰望的藝術-人間國寶許漢珍廟宇結網技藝》（文化局）等書籍，有興趣的民眾可以從書中一探寶貴的技藝傳承之旅。