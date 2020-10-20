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台南地震鹽水民宅天花板崩坍3口逃一劫 做工行善團送暖
10月17日台南連續發生多起地震，其中晚上11點許的連續第二起地震，導致鹽水區的一戶磚造平房天花板坍塌，屋內住有何姓夫婦及女兒共3人，幸運逃過一劫，台南市勞工局與做工行善團關注受災戶的後續處理情形，盡速集結各項資源，今天前往協助拆除毀損房屋，助案家早日重建家園，重新擁有安全的居住環境。
台南一夜連續多起地震，造成鹽水一戶房屋坍塌當時，受災戶何家媽媽當時正與女兒在客廳看電視，全家人雖受到驚嚇但均安全逃出無人受傷受困，客廳的木造天花板因長期遭白蟻蛀蝕，禁不起地震搖晃塌陷，其他房間的天花板也有坍塌之虞，決定先搬回下營區的娘家居住。
台南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝 做工行善團」地震後主動關懷，昨天到場會勘，討論房屋坍塌廢棄物清除相關事宜，今天由台南市泥水業職業工會修繕志工進行拆除作業，並連結北門區清潔隊協助清運廢棄物，以便後續何家重建家園的施工作業。
勞工局長王鑫基也到場感謝「做工行善團」，在獲知消息後就立刻啟動關懷，也感謝台南市泥水業職業工會修繕志工以及北門區清潔隊的協助，希望何姓受災戶能盡快回歸正常生活，重建安全又安心的家。
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