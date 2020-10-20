斗六美麗的漢記社區公園 使用20多年面臨拆除居民力爭

雲林縣斗六市「漢記公園市」社區的千坪綠地活動中心，兩百多戶已使用20餘年，因建商債務，債權人索地償債，經雲林地方法院拍賣並要求騰空遷讓，社區住戶代表20餘人昨天出庭據理力爭，請法院給予公平裁判，還給原有的生活空間。

社區主委李振哲表示，1995年間漢記建設公司推出此建案，標榜擁有大型活動中心及上千坪公園綠地，所以建案名字才取為「漢記公園市」， 雖然活動中心公園等公地位於非建地，但張姓地主是建商股東也指公園就是公設地，所有住戶購買時也包含車道等開發費用。

李振哲指出，不料因建商債務因素，在使用20多年後包括人行道、涼亭、遊戲區等公設與建築都遭法院拍賣，叫大家情何以堪。

李振哲指出，公園與活動中心已由社區管委會和平持有與管理長達24年，一直也是公益用途，包括還設為選舉投票所，原建商和地主也都承諾可讓社區永久使用，待相關法規鬆綁後再過戶給社區管委會權利證明，所以這二十幾年公園活動中心的地價稅房屋稅均由管委會繳付，如今遭拍賣，嚴重影響社區權益，他們將力爭到底。

住戶代表今天出庭並持拍布條，在法院門口高喊「主持公平正義」「捍衛公設綠地」「抗議標購公益資產」「維護居民權益」等，隨後進法院開庭。庭後，住戶代表仍強調，除請法律能給予住戶一個公道，不論未來判決如何，他們仍將力爭到底。