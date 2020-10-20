打擊空汙！嘉義縣創新研發智慧通報系統查獲逾百件

因應空品不良秋冬季10月至隔年3月，嘉義縣環保局首次開發空品智慧城市通報系統，透過自動連結及擷取環保署空氣品質監測網數值，當空氣品質濃度達空氣品質不良等級，系統即自動通報至縣空氣品質不良防制指揮中心Line群組，發送電子郵件，啟動縣內各項空汙防護（制）措施，至今查獲工廠違法3件及露天燃燒案件125件，合計128件。

當空氣品質指標達對敏感族群不健康等級 (AQI > 100)以上，空品智慧城市通報系統能即時通知教育處、社會局、衛生局及鄉鎮市公所等單位，通報各級學校、老人機構、身心障礙機構等加強防護管理，並透過LED跑馬燈、地方廣播向民眾宣導空品不良採取防護。

環保局長張根穆指出，除開發空品智慧城市通報系統，更利用AI空氣汙染潛勢熱區分析技術於工業區、縣市交界處、屢遭陳情及一般社區的空氣品質感測器300台監控，為方便因地制宜管制，針對農業縣普遍存在露天燃燒問題，裝設24處制高點機控攝影機監控，利用科技執法打擊空汙更加面面俱到，已藉由即時監控通報查獲工廠違法3件及露天燃燒案件125件。

秋冬季節易受東北風影響，雲嘉南及高屏地區位於下風處，需留意污染物累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲嘉南沿海地區遇有風速較強，則須留意地表揚塵現象影響空氣品質。

環保局提醒，民眾可透過收聽雲嘉廣播電台及正聲廣播電台、環保局網站或至環保署網站－空氣品質監測網，也可使用手機下載「環境即時通」APP，即時掌握空氣品質資訊。