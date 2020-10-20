冷硬鐵窗變得有溫度！口湖整條街的住家鐵窗打卡熱點

雲林縣口湖鄉梧北村以「民主先聲」李萬居、老柑仔店等多個在地故事，創作造型鐵花窗，鑲在住家的老窗，讓冷硬的鐵窗也變成有溫度的藝術創作，老屋賦予現代美學，展現不凡的屋貌樣態，成打卡熱點，也成功塑造老村落的人文。

梧北社區發展協會理事長王春生表示，該村爭取推動「城鎮之心人文景觀再造」計畫，鐵花窗是其中一項，這次共製作共有13面鐵花窗，作品主要以當地10個故事為主，包括「民主先聲」李萬居的故事、「千歲醒獅團」記錄村落65歲以上長輩組成醒獅團、「阿嬤柑仔店」則是記錄廟口92歲阿嬷雜貨店等，每個窗口都有一個故事，細數梧北人文風情。

梧北村長李尚穎也說，鐵花窗全出自鐵工師傅曾文昌的巧手，因鐵是硬的，卻要把它做成柔軟的，製工不易，也展現出傳統工藝美學，且工法細緻，例如阿嬤柑仔店的糖果罐、檳榔都需要把鐵折彎，此外稻作、甘蔗及農民耕作，打造手法獨特，鐵圖如畫十分傳神。

李村長說，「千歲醒獅團」有十多人舞獅，成員雖多已凋零，但鐵花窗卻將永記這段鐵獅鄉野傳奇。

美麗的鐵花窗分散在幾處老屋，順著社區老屋有如尋寶，一個轉角偶見鮮亮的造型鐵窗呈現眼前，網友驚奇拍照打卡，對鐵花窗讓老屋重生，宛如生命的舊痕獲得新生，展現另一番美意，總讓人流連。

王春生說，除了鐵花窗，未來村落廟埕將鋪面改善、村落地標水塔也將整修活化，工程將在11月中旬完成，打造海口新亮點。