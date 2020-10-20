影／全台工業區首例 雲林科工廠商引放流水循環利用

雲林科技工業區大北勢區汙水處理廠，一天可處理區內9000噸汙水，其中每日為廠商海德魯材料公司處理50噸汙水，此舉成功展現放流水循環再利用效益，也首創工業區與廠商合作回收水資源之舉，今天通水典禮更吸引其他廠商洽談合作，躍躍欲試加入循環經濟行列。

經濟部工業局、水利署、雲林科技工業區服務中心及雲科工廠商協進會今天齊聚見證循環再利用通水；雲科工業區服務中心主任許文見說，此座汙水廠接收汙水後，會經過初沉、複沉、二沉池、三沉池、沙濾等流程，其中池內還可見魚類悠遊，顯示汙水處理技術純熟，最後放流至虎尾溪。

海德魯公司2018年起申請接受工業局用水計畫輔導，使用放流水供其製程冷卻水使用，每年可節省約1萬8000立方公尺自來水使用量。許文見說，歷經2年協商、輔導與建設，今通水啟用後已有多家廠商密集洽談中；該廠放流水將無償提供廠商取用，歡迎各廠商提出使用汙水廠放流水申請，互惠利用水資源。

水利署說，近期降雨有限、水情吃緊，全民皆節約用水，因此為限制大用水戶用水，未來擬將開徵耗水費；耗水費開徵對象若有使用一定比例再生水，耗水費可減徵，因此鼓勵廠商如製程允許，可向汙水廠申請使用放流水。