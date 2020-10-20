城市新創藝 台南國宅老頑童跳國標、玩種子藝術

台南市南區國宅社區推動社造有成，今天辦理成果展，從早上熱鬧到下午，阿公阿嬤除跳國標舞，並展現兩年來以種子打造學堂的成果，並且做傳統古早美食煮掽糖、炒麵茶、吃麵茶冰，分享及傳承美食經驗。

今天上午以「牛仔與種子的相遇-創作台灣種子地圖」開場，呈現「城市創藝-創造循環經濟」的創藝成果，並帶領來賓參觀今年最新打造的「國宅都市欉林-種子學堂」及舊衣改造文創展示，並表演國標舞。

到了中午，在老人家指導下，居民體驗阿嬤的傳統古早美食煮掽糖、炒麵茶、吃麵茶冰；午餐享用在地特色美食，下午邀請植栽達人及美食達人經驗分享，並配合一系列的種子植栽、種子文創DIY，展現社造成果。