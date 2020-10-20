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城市新創藝 台南國宅老頑童跳國標、玩種子藝術
台南市南區國宅社區推動社造有成，今天辦理成果展，從早上熱鬧到下午，阿公阿嬤除跳國標舞，並展現兩年來以種子打造學堂的成果，並且做傳統古早美食煮掽糖、炒麵茶、吃麵茶冰，分享及傳承美食經驗。
今天上午以「牛仔與種子的相遇-創作台灣種子地圖」開場，呈現「城市創藝-創造循環經濟」的創藝成果，並帶領來賓參觀今年最新打造的「國宅都市欉林-種子學堂」及舊衣改造文創展示，並表演國標舞。
到了中午，在老人家指導下，居民體驗阿嬤的傳統古早美食煮掽糖、炒麵茶、吃麵茶冰；午餐享用在地特色美食，下午邀請植栽達人及美食達人經驗分享，並配合一系列的種子植栽、種子文創DIY，展現社造成果。
國宅社區發展協會總幹事李金雀表示，國宅社區已推動社造兩年多，老人家用撿拾來的種子、回收的舊衣服創作，創造了循環經濟。國宅社區火柴盒式的國宅建築格局雖毫不起眼，但有老屋、老樹、古老文化，和一群純樸努力的居民大家，一步一腳印，從社區文學紮根營造國宅特有的文學藝術與書香文化，讓那隱藏在灰盒子底下的社區特色，重新醞釀社區生活的自信與存在價值，重構國宅的社區新象。
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