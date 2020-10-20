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影／雲林社政系統智慧E化 服務大躍近、便民超有感
雲林縣一站式社政系統結合智慧、雲端及城市等元素，今天在縣長張麗善示範操作下正式上線，張指出，該系統可提供個人或團體申辦社福資源，今年再介接國發會Mydata資料集，升級提供立即性視訊服務、個人適配專屬福利、部分業務申辦無需檢附文件，不但縮短送審時間至一周，申辦程序也皆能在線上完成，實現社福智慧E化生活圈。
張麗善說，雲林縣自2016年起獲中央經費補助，逐步建置一套社政系統，以創造、便民打造有感服務，完備全面及多樣的社會福利資訊化；個人或團體都可利用該系統獲取線上一站式服務。
除有量身適配的專屬福利，在系統註冊後，還可透過遠距視訊、無障礙視訊、手語即時翻譯等服務，向申辦單位取得評估；或有任何需求及問題也能預約詢問，另外「社福地圖」更可提供民眾搜尋鄰近社福資源。
「讓鄉親的福利不遺漏」張麗善指出，為滿足民眾在福利申請上「知」的權利，除電腦外，「手機立可查」也能申請福利，或進入系統查詢申請福利項目及進度，突破臨櫃申辦的空間限制，讓社會福利觸手可及。
社會處長林文志表示，此系統在雲林縣政府官方網站，及雲林縣社會處網站皆有入口連結、QR code，方便民眾使用；除縮短城鄉數位差距，文件申辦時間也大幅減少，光是送審就從以往的2周至1個月，節省為1周；針對有任何需求及問題，民眾在系統註冊後，即可利用視訊服務詢問，減少舟車勞頓，獲取相關資訊。
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