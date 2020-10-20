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患難相助 獅子會送12萬片口罩到日本香港

中央社 / 台南20日電

國際獅子會300-D1區今天宣布贈送12萬片口罩日本香港的友會，在場見證的台南市長黃偉哲稱許是患難相助，也讓世界認識台灣。

國際獅子會300-D1區今天在台南市永華市政中心宣布捐贈12萬片口罩給日本及香港的友會，包括日本大阪天王寺獅子會、福岡飯塚獅子會、滋賀水口獅子會、石川縣金澤獅子會及香港尖沙咀獅子會。

黃偉哲表示，天氣漸涼，台灣疫情尚需繃緊神經，嚴陣以待，現在唯一特效藥就是口罩，希望大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

他說，透過獅子會的愛心，將口罩送到海外，這是患難時的朋友相助，將愛傳出去，讓世界認識台灣。

台南市成功獅子會長柯志堅表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球造成重大傷亡，獅子會發動捐款，凝聚獅友及民間力量，購買口罩贈送日本及香港，落實「獅子精神」，也讓台灣和他國情誼更緊密。

國際獅子會300-D1區總監林江和說，期盼跨越國際的大愛傳送到日本及香港，也希望民間及城市交流更進一步。

口罩 香港 日本

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