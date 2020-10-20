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2021農曆跨年移師台南溪北 郭信良：盼提振溪北觀光

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南正統鹿耳門聖母廟今年舉行全台唯一的除夕跨年晚會。圖／本報資料照片
台南正統鹿耳門聖母廟今年舉行全台唯一的除夕跨年晚會。圖／本報資料照片

台南市議會今年首創與安南區正統鹿耳門聖母廟合作，舉辦農曆跨年守歲晚會，議長郭信良指出，明年2021農曆跨年將移師溪北地區，在除夕夜舉辦跨年晚會，期盼後壁、新營、白河或東山區的廟宇能配合，同時還會辦花燈展，讓全國民眾都到台南溪北地區歡慶農曆年。

南瀛婦女成長協會理事長陳蕙茹今天上午率隊到台南市議會參訪，郭信良除了稱讚該協會團結女力、回饋社會的精神，特別提到議會對振興溪北產業的作為，引發熱烈迴響。

郭信良表示，溪北人口流失嚴重，市府應適度編列經費，推行創新方案來留住人才，像是配合今年國慶焰火在台南安平舉辦，議會向市府提議在溪北施放2場高空煙火，提振溪北觀光，9月底已舉辦將軍火音樂節，另一場預訂在新營舉辦，延續國慶日熱鬧的慶祝氣氛，把人潮帶到新營。

郭信良提出，議會今年與安南區正統鹿耳門聖母廟合作，首創舉辦農曆跨年守歲晚會，大受好評，明年除夕夜議會將移師到溪北舉行農曆跨年晚會。

跨年晚會 郭信良 國慶

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