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2020新市毛豆節今發表特色產品餐點 宣布毛豆節登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影
2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影

台南市政府、新市農會、區公所今天在新市三里聯合活動中心舉辦2020新市毛豆節發表會，市長黃偉哲表示，毛豆一直受日本與國人喜愛，營養價值高，是台南最耀眼的綠鑽石，新市毛豆占全市一半產量，也是全台最優質產區，外銷日本深受歡迎，這麼好的產品，市府將來會再接再厲，擴大推動外銷。

新市毛豆節訂11月7日在三里聯合活動中心旁登場，以「幸福、悠閒、新世代」為主題，並以「2020 情豆·初開」微電影競賽作為毛豆節活動主軸。

農業局長謝耀清表示，今年新市農會以毛豆為創意發想，規畫親子裝扮走秀表演、青少年毛豆體驗營、特色產品展售等精彩的毛豆體驗活動，有吃又有玩，歡迎各地民眾一起感受「綠金」魅力。

謝耀清說，台南市毛豆種植面積 97 公頃，其中新市區43公頃，為全市最大產區。新市區農會不斷研發毛豆特色商品，近年來更融入創新及美學色彩，重新包裝、賦予商品新生命，除了茶豆香酥禮盒獲得荷蘭 Indigo 設計獎包裝類銀牌獎。

另外，毛豆莢伴手禮、芋見-豆豆豬禮盒及毛豆香腸禮盒等產品也入圍 2020-2021 台灣農業百大精品，今年新市農會推出「毛豆拌麵」加入綠金營養，更是消費者不能錯過的商品。

農業局指出，新市毛豆節邁入第12年，持續創新活動主題，從過去舉辦的毛豆先生及小姐選拔、毛豆創意甜點比賽，到今年為配合防疫，減少群聚感染的風險，舉辦「2020 情豆·初開」微電影競賽，帶領民眾以不同角度體驗台南「綠金食尚」。當日另有毛小孩公益活動；毛豆霜淇淋DIY；產銷班、青農及各區農特產品優惠促銷活動，邀請民眾一起支持在地好食材。

主辦單位還邀請台南應用科技大學餐飲系合作，今天發表毛豆奶油鹹泡芙、毛豆泥鵝肝奇福餅乾、鮮蝦毛豆堅果塔、毛豆布丁、毛豆抹醬等以毛豆為主食材的養生餐點，用毛豆搭配奶油鹹泡芙、鵝肝醬、鮮蝦、堅果等食材，增加毛豆不同層次風味及提升毛豆口感。

新聞連絡人：農會輔導科 郭科長德偉 電話：06-6575063

2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影
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2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影
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2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影
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2020新市毛豆節今發表特色產品餐點，市長黃偉哲主持揭幕，宣布毛豆節登場。記者周宗禎攝影
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黃偉哲

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